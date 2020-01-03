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HUGO BOSS Tekstil çalışanlarının yeni yıl coşkusu

3 bine yakın HUGO BOSS çalışanı yeni yıla Koray Avcı ile girdi.

03.01.2020 14:29 | Son Güncelleme: 03.01.2020 14:34 HUGO BOSS Tekstil çalışanlarının yeni yıl coşkusu
3 bine yakın HUGO BOSS çalışanı yeni yıla Koray Avcı ile girdi.

HUGO BOSS'un Serbest Bölge'deki üretim tesisinin çalışanları yeni yılı Fuar alanında gerçekleştirilen Koray Avcı konseri ile kutladılar. HUGO BOSS İzmir'in Mutlu Fabrika stratejisi çerçevesinde, çalışanların seçimiyle geceye davet edilen Koray Avcı, etkinlikte tam 2,5 saat sahnede kalarak, 3 bine yakın fabrika çalışanına unutulmaz bir gece yaşattı.

Gecede bir konuşma yapan HUGO BOSS Tekstil Sanayi Genel Müdürü Joachim Hensch, 20'nci yılı tamamlamanın gururunu yaşadıklarını belirtirken, "2019 yılı yeni şeyler deneyimlediğimiz, öğrendiğimiz, çok çalıştığımız, kendimizi geliştirdiğimiz başarılı bir yıl oldu. 2020 yılında çalışanlarımızın mutluluğuna yatırım yapmayı sürdüreceğiz. Bu gece ise hep beraber eğlenmek ve başarımızı kutlamak için bir araya geldik. Hepinize ailelerinizle birlikte mutlu yıllar dilerim." diye konuştu.

Çalışanlarla yapılan "Yeni yıl partisinde hangi sanatçıyı görmek istiyorsunuz" anketi sonucunda seçilen Koray Avcı, şarkılarıyla katılanları coşkulu bir gece yaşattı. Geç saatlere kadar devam etkinlikte tüm katılımcılar 2019'un yorgunluğunu atarken, 2020 için enerji depoladı.

Ayrıca, etkinlik kapsamında şirketİzmir'de 15 yılını dolduran 237 çalışan HUGO BOSS saatleri ile ödüllendirilirken, çekilişle 70 kişiye de çeyrek altın armağan edildi. - İZMİR

Koray Avcı, İzmir, Ege, Güncel

Kaynak: İHA

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