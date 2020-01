Hugo Chávez'in ölümü arifesindeki Venezuela

"Çok uzun yıllardır, bir kıyamet-öncesi toplumu olmuşlardı; patlaması an meselesi olan, çatışma halinde bir ulus. Her gün bir felaket meydana gelebilirdi. Komplolar, suikastlar, savaşlar, terör saldırıları, infazlar, idamlar, sabotajlar, ayaklanmalar, linçler... Her gün bir katliam yaşanabilirdi. Ülke patlamaya hep hazırdı ama asla patlamıyordu. Ya da daha kötüsü: Yavaş yavaş, azar azar patlayarak yaşıyordu, kimse çok fazla fark etmeden."

– Comandante'nin Son Günleri, Alberto Barrera Tyszka

Emekli bir onkolog olan Miguel Sanabria, Chávez'e karşı ikircikli bir tutum içerisindedir. Ne eşi gibi azılı bir Chávez karşıtıdır ne de ağabeyi kadar ateşli bir Chávez taraftarı… Ama Comandante'nin sağlık durumunu aydınlatabilecek gizli video kayıtlarını saklamak ona düşmüştür. Gazeteci komşusu Fredy ise, Başkan üzerine bir kitap yazmak istemekte ancak bunun için, bir yolunu bulup Chávez'in tedavi gördüğü Küba'ya gitmesi gerekmektedir. Diğer yandan şehrin başka bir köşesinde oturan dokuz yaşındaki María'nın nevrotik annesi, şehirdeki şiddet salgını karşısında gitgide daha da paranoyaklaşmaktadır.

Başkan'ın beklenen ölümü giderek yaklaşırken, aynı şehri paylaşan bu insanların kaderleri her geçen gün daha da iç içe geçecektir.