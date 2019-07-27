Hugo Chavez kimdir? Venezuela'nın efsane lideri Hugo Chavez 65 yaşında!

Venezuela''nın yakın tarihine damgasını vuran Hugo Chavez''in bugün 65. doğum günü. On beş sene devlet başkanlığı yapan Chavez, özellikle ABD''ye karşı söylemleri ve karşı hareketleri ile gündeme gelmiştir. Peki Hugo Chavez kimdir?

HUGO CHAVEZ KİMDİR?

Tam adı Hugo Rafael Chávez Frías''dır ve 28 Temmuz 1954''te, Sabaneta, Venezuela''da doğdu. Babası öğretmen Hugo de los Reyes Chavez ve Elena Frias de Chavez''dir. Yedi yaşından itibaren Venezuela askeri akademisinde eğitim gördü ve 1975 yılında derece ile mezun oldu. Onyedi yıl boyunca orduda paraşüt subayı olarak görev yaptı.

1992 yılında, ordudaki diğer yönetim karşıtı askerler ile birlikte, iktidardaki Carlos Andres Perez''i devirme girişiminde bulundu. Darbe girişiminin başarısız olması üasına çarptırıldıktan sonra serbest bırakıldı. Cezasını tamamladıktan sonra Beşinci Cumhuriyet Hareketi adlı partiyi kurdu.

DEVLET BAŞKANI OLMASI

1998 yılında, yolsuzluk ve kötü yönetim ile suçladığı hükümet karşısında, ekonomik reform sözü vererek adaylığını koydu. 1999 yılında seçilmesinin ardından, Venezuela''nın adalet ve meclis sistemini değiştirdi. Yeni yolların ve yerleşim birimlerinin inşaası ve aşı stoğu gibi icraatları içeren Plan Bolivar 2000''i başlattı. Bu yeni yapılanmanın bir parçası olarak ülkenin adı, Bolivaryan Venezuela Cumhuriyeti olarak değiştirildi.

Başkanlık yaptığı dönemde, ülke içinde ve dışında hoşnutsuzluklarla karşılaştı. Nisan 2002''de, askeri liderler başkanlık görevini elinden aldı. Ağustos 2004 tarihinde tekrar görevinin başına döndü.

BUSH''A ŞEYTAN DEDİĞİ TARİHİ BM KONUŞMASI!

Başkanlığı boyunca açık sözlülüğü ile dikkat çeken Chavez, eleştirilerini ve fikirlerini hiçbir zaman sakınmadan, açık ve net bir şekilde dile getirdi. Dünya çapında ileri gelen birçok lideri acımasızca eleştirdi. 2002 yılında askerler tarafından görevden alınmasının sorumlusu olarak gördüğü Amerika Birleşik Devletleri''ne birçok konuda düşmanlık besledi. Amerika''nın Irak politikasını, "gücü kötüye kullanmak" olarak değerlendirdi ve başkan George W. Bush''u "emperyalist şeytan" olarak niteledi. Kendisini tekrar görevden alma girişimi olursa, Amerika''ya petrol satışını durdurmakla tehdit etti. Küba ve İran gibi 100''den fazla ülkenin yer aldığı, Bağımsız Hareket grubunda aktif rol aldı.

8 Ocak 2007''de, bakanların büyük bir kısmının görevine son verdiği yeni bir kabine oluşturdu. Bu kabinede, başkan yardımcısı Jose Vincente Rangel''in yerine, Jorge Rodriguez geçti. 30 Nisan 2007''de, IMF ve Dünya Bankası ile olan tüm ilişkilerini kopararak ulusal bir banka kurdu.

Mayıs 2007''de ülkenin en popüler televizyon kanalının lisansını, 2002 yılındaki darbede rol aldığı gerekçesiyle yenilemeyi reddetti. Bu hareket Karakas''ta uzun süren protestolara yol açtı.

EVLİLİKLERİ

İki evlilik yaşayan Chavez, ilk eşi Nancy Colmenares ile olan 18 yıllık evliliğini sona erdirdikten sonra, gazeteci Marisabel Rodriguez de Chavez ile evlendi. Bu iki evlilikten dört çocuk sahibi oldu.

ÖLÜMÜ

İlk kez Haziran 2011''de kanser teşhisi konulan Hugo Chavez, son olarak geçen yıl 11 Aralık 2012 tarihinde kanser ameliyatı için Küba''ya gitmişti. Venezuela''ya 18 Şubat 2013 tarihinde dönmesinden sonra tedavisine Başkent Karakas''taki askeri bir hastanede kemoterapi tedavisi devam ediliyordu. Akciğer enfeksiyonu nedeniyle durumu kötüleşti ve 5 mart 2013 tarihinde 58 yaşında öldü.