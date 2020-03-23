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Hugo Sanchez'in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları

Real Madrid'in efsane oyuncularından Meksikalı forvet Hugo Sanchez, toplamda 252 kez giydiği Madrid formasıyla 190 gol atarak kulüp tarihinin en iyi forvetleri arasına girdi. Hugo Sanchez'in Madrid formasıyla en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık.

23.03.2020 12:00 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:00
Real Madrid'in efsane oyuncularından Meksikalı forvet Hugo Sanchez, toplamda 252 kez giydiği Madrid formasıyla 190 gol atarak kulüp tarihinin en iyi forvetleri arasına girdi. Hugo Sanchez'in Madrid formasıyla en iyi anlarını ve gollerini Dugout farkıyla sizler için hazırladık. Hugo Sanchez’in Real Madrid Formasıyla En İyi Anları

Kaynak: Dugout

Etiketler : Hugo Sanchez, Real Madrid, Madrid, Spor

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