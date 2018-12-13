MHP'nin Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci Kimdir?

31 Mart 2019'da gerçekleşecek olan yerel seçimlerde MHP'nin Bayburt Belediye Başkan Adayı açıklandı. Bayburt ilinin 31 Mart seçimlerinde adayı Hükmü Pekmezci oldu. İşte Hükmü Pekmezci hakkında merak edilenler…

HÜKMÜ PEKMEZCİ KİMDİR?

Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlkokul, ortaokul ve lise eğitimini Bayburt'ta aldı. 1973-1976 yılları arasında Erzurum Eğitim Enstitüsü Fizik Kimya Biyoloji bölümünde eğitim gördü. 1987 yılında Erzurum Atatürk Üniversitesi Kimya bölümünde lisans eğitimini tamamladı. Hükmü Pekmezci Fen Bilimleri Öğretmeni olarak mezun oldu. Mezun olduğu yıl Gümüşhane Öğretmen Lisesi'nde çalışmaya başladı. Ülkü-Bir Derneği'nde Şube Başkanlığı, Bayburt Milli Eğitim Şube Müdürlüğü ve Bayburt İl Turizm Müdürlüğü yaptı. Bayburt'ta yaşayan Hükmü Pekmezci evli ve 2 çocuk babasıdır.

DAHA ÖNCE DE BAŞKANLIK YAPTI

Hükmü Pekmezci, 1999 Yerel Seçimleri'nde MHP'den Bayburt Belediye Başkanı olarak seçilmiş ve beş yıl bu görevi yerine getirmiştir. Organize Sanayi Kurucu Yönetim Kurulu 2. Başkanlığı görevinde bulundu. 1992 yılında aralıklarla profesyonel ligler içerisinde bulunan 3. Lig'de yer alan Bayburtspor Kulubü yönetiminde genel kaptanlık, as başkanlık ve başkanlık görevleri yaptı.

AYNI ZAMANDA GAZETECİ

Pekmezci, öğretmenlik ve idarecilik görevlerinin yanında gazetecilik de yaptı. 1986 yılından 1993 yılına kadar Bayburt TRT muhabiri olarak çalıştı. 1992 yılında Bayburt Gazeteciler Cemiyet Kurucu Yönetim Kurulu'nda görev aldıktan sonra, Genel Sekreterlik ve 2. Başkanlık görevlerini yerine getirdi.

Hükmü Pekmezci 2012 yılında ise Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi kuruluş aşamasında yer aldı.