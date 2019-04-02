Hükmü Pekmezci Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde MHP Bayburt belediye başkan adayı Hükmü Pekmezci oldu. MHP adayı Hükmü Pekmezci, Bayburt belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Bayburt belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan MHP Bayburt belediye başkan adayı Hükmü Pekmezci ile ilgili seçim sonuçları ve Bayburt belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. MHP Bayburt belediye başkan adayı Hükmü Pekmezci oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Bayburt belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Bayburt aday yarışı ve Bayburt seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Bayburt Seçim Bilgileri

Bayburt belediyesi için toplam sandık sayısının 84 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi için açılan sandık sayısının ise 83 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Bayburt belediyesi için katılım oranının ise % 79,28 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Bayburt toplam seçmen sayısının ise 25.034 olduğu belirlendi.

Bayburt belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 19.846 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

MHP Bayburt Belediye Başkan Adayı Hükmü Pekmezci Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde MHP Bayburt belediye başkan adayı olarak gösterilen Hükmü Pekmezci, Bayburt yarışında % 56,52 oranında aldığı oy ile 1'nci oldu. Cumhur İttifakı ittifakı adayı Hükmü Pekmezci toplamda 10.898 adet oy sayısına ulaştı.

Hükmü Pekmezci Kimdir?

Hükmü Pekmezci, 1954 yılında Bayburt'ta dünyaya geldi. İlk, orta ve lise öğrenimini Bayburt'ta tamamlayan Pekmezci, Atatürk Universitesinden kimyager olarak mezun oldu. Gümüşhane Öğretmen Okulunda 1977 yılında öğretmenliğe başlayan Pekmezci, çeşitli okullarda öğretmen ve idarecilik görevlerinde bulundu. 1985-1989 yılları arasında Bayburt Milli Eğitim Müdürlüğü Şube Müdürlüğü görevinde bulunan Pekmezci, 1990-1999 yılları arasında ise Bayburt Turizm Müdürlüğü görevini yürüttü.

1999 yerel seçimlerinde MHP'nin adayı olarak Bayburt Belediye Başkanı seçilen Pekmezci, bu görevi 5 yıl sürdürdü.

Pekmezci, evli ve 2 çocuk babasıdır.

MHP Bayburt belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.