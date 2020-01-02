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Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti

ADANA'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti.

02.01.2020 10:36 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:36 Hukukçu cübbeli müstehcen poz, tepki çekti

ADANA'da bir avukatın yanında çalışan erkek katibin, kadın arkadaşına cübbe giydirip, çektirdiği müstehcen fotoğrafın sosyal medyada paylaşılması tepki çekti.  Barosu'nun başlattığı inceleme sonucu kimliği belirlenen avukat katibinin işine son verildiği bildirildi.

Kentte bir avukatlık bürosunda çalışan erkek katip, iddiaya göre kadın arkadaşına cübbe giydirip, verdirdiği uygunsuz pozları fotoğraflayıp, arkadaşlarıyla paylaştı. Yine iddiaya göre, arkadaşları da fotoğrafı, sahte sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 

Kolunda 'Adana' yazan cübbenin yer aldığı fotoğrafın yayılmasının ardından, Adana Barosu Başkanı Veli Küçük harekete geçti. Baro, 'mesleğin onuruna saldırı' şikayetiyle mahkemeye başvurdu. Fotoğrafların yayınlandığı hesap ve paylaşıldığı sosyal medya hesaplarına erişim engelli getirildi. Katibin işine de son verildi.

Adana Barosu Başkanı Veli Küçük, yapılanın meslek mensuplarının itibarını zedeleyen bir davranış olduğunu belirterek, "Fotoğrafın sosyal medyada kullanılması meslektaşlarımızı rahatsız etti. Kim olduğunu tespit ettik. Avukat arkadaş, katibin işine son verdi" dedi. 



Adana, Güncel

Kaynak: DHA

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