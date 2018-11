Hukukçular Gaün'de Deneyimlerini Paylaştı

29 Kasım 2018 Perşembe 16:15



Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu tarafından hazırlanan "Hukukta Kariyer Masası" konulu panel gerçekleşti.GAÜN Hukuk Fakültesi Amfisinde düzenlenen panele; Gaziantep Kadastro Mahkemesi Hakimi Hatice Tuba Altun, Gaziantep Adliyesi Cumhuriyet Savcısı Murat Sarı, Toyota Otomotiv Anonim Şirketi Avukatı Mete Yanar, Türkiye Finans Katılım Bankası Avukatı Ahmet Kurşun ve Arabulucu Avukat Abdulkadir Güzel panelist olarak katıldı. Panelin açılış konuşmasında GAÜN Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emine Koban, öğrencilere seslenerek; "Fakültemizde kayıtlı 1060 lisans öğrencimiz ve 166 yüksek lisans öğrencimiz var. Özveriyle görev yapan öğretim üyelerimiz ve görünmez kahramanlarımız idari çalışanlarımız ve diğer tüm paydaşlarımızın desteğiyle Fakültemiz her geçen gün çok daha ileriye taşınmak üzere yol almaktadır. Değerli öğrencilerimiz bizler biliyoruz ki, sizleri iyi yetiştirdiğimizde bizim geleceğimiz çok daha aydınlık çok daha güzel olacaktır. Sizleri hep birlikte çok iyi noktalara taşıyarak geleceğimizi aydınlık kılmak istiyoruz. Onun için de sizlere çok önem veriyoruz. Ailelerinize bu şekilde sözümüz var" açıklamalarını yaptı.Hakimlik, gönül vermeden yapılmazHakim Hatice Tuba Altun, hakimlik mesleğini severek yaptığını belirterek, konuşmasına eğitim süreci ve hakimlik mesleği hakkındaki açıklamalarıyla devam etti; "Çok güzel bir üniversitede çok güzel hocalardan eğitim alıyorsunuz. Bunun farkında olmanızı isterim. Sizlerden de hakimlik, savcılık düşünen vardır. Hakimlik mesleği istenmeden yapılacak bir meslek değil çünkü yoğun bir çalışma tempomuz var. İş yükünün fazla olduğu bir meslek. Gönül vermeden, istenmeden yapılacak bir meslek değil. Sizlerin de hakimliği bilinçli olarak tercih etmesini isterim."Öğrencilere Cumhuriyet Savcısının özellikleri, görevleri ve mesleğin zorlukları hakkında bilgi veren Cumhuriyet Savcısı Murat Sarı,"Cumhuriyet Savcısı her olaya sıcağı sıcağına dahil olmaktadır. Bir hakim gibi önüne bir dosya gelmemiştir. Bir olay gerçekleşmiştir ve Cumhuriyet Savcısıyla ilgili kolluk birimi sürecin merkezindedir ve Cumhuriyet Savcısı olarak o anda pratik bir cevap vermemiz ve olayı yönetmemiz gerekmektedir. Gerekli talimatları vererek, süreci hafifletmemiz önemlidir. Bu ortamda vereceğimiz talimatlarda özenli olmak durumundadır. Eksik veya yanlış bir talimat ihmallere, hatalara yol açabilmektedir. Bu durum ise bize çok daha ağır bir sorumluluk yüklemektedir. Bu nedenle, Cumhuriyet Savcılarının bu hususta çok dikkatli olmaları ve talimatlarını doğru bir şekilde vermeleri gerekmektedir" ifadelerini kullandı."Mutlaka yabancı dil öğrenin"Mesleki eğitiminin yanı sıra özellikle yabancı dil öğrenilmesinin önemini vurgulayan Toyota Hukuk Müşaviri Avukat Mete Yanar, kurum avukatlığının avantajlarına ve dezavantajlarına değindi. Mezun olduktan sonra kariyer planı yaparken hakimliği mi savcılığı mı seçelim yoksa avukatlık mı yapalım diye öğrencilerden gelen soruyu yanıtlayan Av. Yanar, "Her biri çok değerli görevler, hiç birisi olmazsa olmaz durumundadır" diyerek, konuşmasını avukatlık deneyimlerinden örnekler sunarak sürdürdü.Hukuk mesleklerinde seçim yaparken dikkat edilmesi gerekenleri katılımcılarla paylaşan Türkiye Finans Katılım Bankası Hukuk Müşaviri Avukat Ahmet Kurşun, hukukta avukatlık tarafındaki kariyer seçeneklerinde kurum avukatlığı ve serbest avukatlık olarak ayrıldığını söyledi. Kurşun, "Hukuk zaman içerisinde değişen ve gelişen bir alan. O yüzden öğrencelerin ilgi alanlarına yoğunlaşıp kendilerini geliştirmesi gerektiğini ifade ederek, hukuk fakültesi mezunlarının diğer mesleklere oranla iş potansiyelleri daha geniş olduğunu belirtti."Sabırlı olun, çok çalışın"Konuşmasında öğrencilere çok çalışmaları gerektiğini belirterek önemli tavsiyelerde bulunan Arabulucu Avukat Abdulkadir Güzel, hukukçunun çok yönlü olması gerektiğini söyledi. Avukat Güzel, "Bilginin, çalışmanın, öğrenmenin ve araştırmanın sınırı yok. Hayat her gün değişmekte ve bununla beraber yasalarda da değişiklikler olabilmektedir. Vatandaşa, memlekete güncel, yararlı bilgileri sunmanız çok çalışmanız lazım. Sabırlı olun. Bu bir olgunlaşma süreci. Hukukçu her şeyden önce olgun olmak zorunda. Hak ve adalet, çevreye topluma, ülkeye, millete, devlete faydalı olmak olmazsa olmazlarımız. Bu şiarla çalışmalıyız ve serbest veya bir kuruma bağlı olarak çalışsak da yaptığımız işe saygı duymalıyız" dedi.Panelde konuşan Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Bozdağ da, "Genç Hukukçular Kamu Denetçiliği Topluluğu olarak kuruluş amacımız vazgeçilmez ve devredilmez olan insan hakları, insan için doğuştan verilen insanın fıtratına uygun yaşam sürebilmesi için muhakkak bulunması ve kullanması gereken bir araç olan temel insan hakları konusunda farkındalık oluşturmak ve Kamu Denetçiliği kurumuyla birlikte ortak faaliyetler yürütmek amacı ile kurulmuştur". Bundan sonra da bu amaç doğrultusunda çeşitli etkinliklerde bulunacaktır" diye konuştu. - GAZİANTEP