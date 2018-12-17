Hukukçunun Meslek Tercihi-2" Sempozyumu

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Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü tarafından düzenlenen "Hukukçunun Meslek Tercihi-2" sempozyumunda, hukuk fakültelerinde eğitim gören öğrencilere avukat, arabulucu, hakim ve savcı olarak meslekte karşılaşabilecekleri sorunlar anlatıldı.Marmara Üniversitesi Haydarpaşa Kampüsü'nde gerçekleyen sempozyumun açılışında konuşan Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi ve Türk Hukuku Araştırmaları Kulübü Danışmanı Prof. Dr. Talat Canbolat, gelişmiş ülkelerin adalet sisteminin güçlü olduğunu ifade ederek, iyi hukukçular yetiştirmenin önemini vurguladı.Türkiye'de çok sayıda hukuk fakültesi açıldığını belirten Canbolat, şu değerlendirmelerde bulundu:"Eskiden tıp fakülteleri için söylenen 'tıbbiyeden her şey çıkar arada bir doktor çıkar' sözü, artık hukuk fakülteleri için de söylenmeye başlandı. 'Hukuk fakültelerinden her türlü meslek çıkıyor, arada bir de hukukçu çıkıyor', sözünün söylenmesinden endişe duyuyoruz. Hukuk fakültelerinin, hiçbir bilimsel veriye dayanmayan, tamamen siyasi nedenlerle ve kontrolsüz şekilde açılması, yeterli hocası ve fiziki imkan olmadan öğrencilerin mezun edilmesi, bir de sınava tabi tutulmaksızın sadece diploma dağıtılan bir yer olması bizi endişelendiriyor."Canbolat, iyi hukukçu olabilmenin yolunun iyi bir insan olmak ve kendini iyi yetiştirmekten geçtiğini dile getirerek, şöyle konuştu:"Geleceğe yapılan en önemli yatırım, kendinize yapılan yatırımdır. Dünyada üç meslek mensubunun cübbesi vardır. Yargı mensupları, akademisyenler ve din görevlilerinin cübbesi vardır. Bu cübbelerinin ortak özelliği, düğmelerinin ve ceplerinin olmamasıdır. Bu bir terzi hatası veya dikim yanlışlığı değildir. Bu büyük bir anlam ifade etmektedir. Sizler de buradan mezun olduğunuzda ister hakim, savcı, ister akademisyen, cübbenizin onuruna sahip çıkın ve bunun gereğini hakkını vererek icra edin.""Tarafsız olmalı"İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) 21. Ceza Dairesi Başkanı İbrahim Temir de, adliyelerdeki idari yönetim ve mahkemelerin yapısıyla ilgili sunum yaparak, hakimlerin bağımsız ve tarafsız olması gerektiğini vurguladı.İstanbul BAM 5. Dairesi Hakimi Nilgün Şener ise hakimlikte karşılaşılan sorunları anlatarak, kürsüye çıkınca kimsenin hakkını yemeden, denge kurarak karar verilmesi gerektiğini söyledi.İstanbul Anadolu Adliyesi Başsavcı Vekili İhsan Kamil Akçadırcı, 21 yıldır savcılık yaptığını ifade ederek, savcıların, hem yargısal hem de idari yetkileri olduğunu ifade etti.Cumhuriyet savcılığının bağımsız ve tarafsız olduğunu dile getiren Akçadırcı, "Soruşturma sürecinde şüpheli aleyhine ve lehine delilleri toplayan makamdır. Bu yüzden tarafsızlığının tartışılmaması gerekir." dedi.