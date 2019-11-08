Hukukta Kadın Erkek Eşitliği Konusunda İstenen Düzeyde Değiliz!

Perakende ve tüketici ürünleri sektörlerinde çalışan kadın liderleri destekleyen, üst düzey kadın yöneticilerin sayılarını artırmayı ve gelişimlerine katkıda bulunmayı misyon edinen LEAD Network; 7 Kasım 2019'da Özay Hukuk Bürosu'nun ev sahipliğinde yapılan aylık toplantıda Özay Hukuk Bürosu'nun kurucusu Avukat Merter Özay ve LEAD Network Türkiye kurucu üyelerinden olup, Denetim Kurulu Başkanlığı ve üyelik komitesi üyesi olarak görevlerini yürüten Avukat Gözde Karahan Turan ve Avukat Eymen Akbaykal Yaygın'ı dinledi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan LEAD Network Türkiye Başkanı Aysun Zaman, "Her geçen gün hızla büyüyen derneğimize yoğun ilgiden memnunuz" dedi.

Özay Hukuk Bürosu ekibi, kadının tarihsel süreçte yasal düzenlemeler ile elde ettiği hakların yolculuğunu kapsayan sunumda, "Hukukumuzda Kadın" konusunu tüm detayları ile anlattı; hukukun pek çok alanında kadınları ilgilendiren konuları aktardı, hukukun günlük hayata yansımasını gösteren örneklere yer verdi.

Av. Özay, "Yüzde sekseni kadın avukatlardan oluşan bir hukuk bürosu olarak, kadının iş hayatına kattığı değerin farkındayız ve bunu çok kıymetli buluyoruz. LEAD Network ile gerçekleştirdiğimiz bu güzel etkinlikte, çalışmalarımız kapsamında edindiğimiz bilgi ve tecrübeyi iş hayatında aktif ve başarılı kişilerle paylaşmak bizleri çok mutlu etti." dedi.

1934'te kadınların seçme ve seçilme hakkının tanınması ile bu adımın çok büyük bir kazanım olduğu ve arkasından çok farklı haklar elde edilmesine olanak sağladığı belirtildi.

Eşit değerde iş için kadın ve erkek işçiler arasında ücret eşitliğini sağlayan 1951 tarihli 100 sayılı ILO sözleşmesi; Türkiye, Birleşmiş Milletler Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi (CEDAW);kadına karşı şiddet ve aile içi şiddet konusunda yaptırım gücü olan, bağlayıcı ve bağımsız bir denetim mekanizması kurulmasına yer verilen ve şiddetin kadın erkek eşitsizliğinin bir sonucu olduğu vurgulanan ilk sözleşme niteliğindeki 2011'de imzalanan İstanbul Sözleşmesi gibi uluslararası sözleşmeler ile atılan pozitif adımlara rağmen kadın erkek eşitliği konusunda istenen düzeye gelemediğimizi belirten Av. Gözde Karahan Turan; kadın cinayetleri, çocuk evlilikleri gibi konularda dahi ciddi sorunlar bulunduğunu belirtti.

Sunumda, kadınların iş hayatında önlerindeki en büyük engelin taciz vakaları olduğunu belirten Yargıtay kararına dikkat çekilerek, kadının profesyonel hayatta yaşadığı zorluklara değinildi.

Medeni Kanun ve İş Hukuku gibi alanlarda kadın haklarını tanımlayan bazı çalışmaların istenen faydayı sağlamayabildiği belirtilmiş ve analık izni, süt izni, kısmi çalışma, kadının evlilik sonrası kıdem tazminatı alarak işten ayrılma hakkı benzeri uygulamalara ilişkin bilgiler verilmiştir.

The Economist dergisinin 'Cam Tavan' indeksine göre Türkiye'nin 27. sırada yer aldığını belirten Karahan Turan, Türkiye'de de Sermaye Piyasası Kurumu'nun sadece tavsiye niteliğinde olan, yönetim kurulların en az bir kadın üye bulunması şartının arzu edilen sonucu yaratmaya yetmediğini söyledi.

Av. Gözde Karahan Turan "Tüm BIST (Borsa İstanbul) şirketleri (486) içinde 159 şirketin, BIST-100 içinde 34 şirket hala tamamı erkeklerden oluşan yönetim kurulları tarafından yönetilmektedir. Cam tavanı kırarak yönetim kurullarına seçilen 230 kadın, BIST şirketleri yönetim kurulu üyeliklerinin sadece %8,3'ünü oluşturmaktadır" diye ekleyerek kadınların yönetim kurullarındaki oranlarına ilişkin çarpıcı veriler paylaştı.

Hukuk bürosunda yaklaşık 60 çalışanı olduğunu belirten Özay "Çalışanlarımızın yüzde sekseni kadın; çünkü onlar çok daha titiz, özenli ve stresle baş etmekte çok daha başarılılar" ifadelerini kullandı.