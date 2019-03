Hukukun Üstünlüğü İlelebet Payidar Olacak"

Kaynak: AA

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran , "Artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün ilelebet payidar olacağını ve bu ülkenin kaderinin de hukuk zemininde belirleneceğini Türkiye ve Türk halkı son dönemde tecrübe etmiştir ve etmeye de devam edecektir." dedi.Kıran, Ordu 'nun Ünye ilçesinde bir hukuk bürosunun açılışında yaptığı konuşmada, hukuk üzerinden gücünü almayan hiçbir değişimin kalıcı olmadığını söyledi.Hukukun, Türkiye'nin içinden geçtiği süreçlerde büyük değişimlerin de öncüsü olduğunu ifade eden Kıran, şunları dile getirdi:"Yeri gelmiş bir kilit olarak kullanılmış, yeri gelmiş bu kilitlerin önünü açma aracı olarak da değerlendirilmiş. Zira hukuk üzerine yaslanmayan, hukuktan gücünü almayan hiçbir değişim kalıcı olamaz. İnsanlara da hizmet edemez. Kamu vicdanını yansıtıp insanların beklentilerini de içerecek, ama Türkiye'nin önünü açacak bir değişimin önünü de bir değişimi de hukukun üstünlüğü ile gerçekleştirebileceğimizi biz son 16 yılda bütün bu mücadelelerin içinden geçmiş bir ülke olarak samimiyetle söyleyebiliriz."Türkiye'nin son 16 yılda gerçekleştirdiği reformlarda her zaman hukukun üstünlüğüne bağlı kaldığını vurgulayan Kıran, şöyle devam etti:"Bundan yıllar evvel Türkiye çok önemli badireler atlattı, halen daha atlatmaya devam ediyor. Geçmişte hukuk bir ülkeyi kilitleme, ülkeyi dizginleme aracı olarak kullanılırken, son 16 yılda gerçekleştirilen reformlarla her zaman hukukun üstünlüğü ilkesine bağlı kalınarak ve ülkemizin önünü açmak suretiyle reformları gerçekleştirdik. Artık üstünlerin hukuku değil, hukukun üstünlüğünün ilelebet payidar olacağını ve bu ülkenin kaderinin de hukuk zemininde belirleneceğini Türkiye ve Türk halkı son dönemde tecrübe etmiştir ve etmeye de devam edecektir."Ünye ilçesinin hukuk mücadelesinde her zaman Türkiye'nin önünü açtığını aktaran Kıran, ilçenin çok önemli hukukçular yetiştirdiğini ifade etti.Kendisinin de Ünyeli olduğunu anımsatan Kıran, "Bir gün doğduğumuz yere, yani Ünye'mize dönüp mesleğimizi, aldığımız eğitimi memleketimize ve hemşehrilerimize nakşetmek. Eğitim hayatımızda edindiğimiz tecrübeleri doğduğumuz şehirde icra etmek. Çünkü Ünye'de doğan, Ünye'nin ekmeğini yemiş, Ünye'nin havasını solumuş herkes bu şehre büyük bir sevda ile büyük bir hasret ile bağlıdır." diye konuştu.Kıran, Fatsa 'da iş insanlarıyla buluştuDışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Fatsa Ticaret ve Sanayi Odası (FATSO) üyeleriyle de bir restoranda düzenlenen programda bir araya geldi.Kıran, burada yaptığı konuşmada, Ordu'da istihdamın artması noktasında Organize Sanayi Bölgesinin ( OSB ) önemli olduğunu belirterek, Ünye'ye yapılacak olan OSB için ilgili bakanlık tarafından kamulaştırma bedeli olarak 5 milyon lira aktarıldığını söyledi.Fatsa ve Altınordu ilçelerindeki OSB'lerin genişletilmesi noktasında da süreci takip ettiğini anlatan Kıran, şunları kaydetti:"Ordu ilimizin ticaretinin en yoğun olduğu bölgelerden biri olan Fatsa ilçemizde OSB bölgesi önemli yer teşkil ediyor. Çok sayıda OSB'de çalışan vatandaşımız var. Bizler de Ankara 'dan yakından takip ediyoruz. FATSO'nun ülke genelinde önemli işlere imza atması bizleri son derece mutlu ediyor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği içinde de genel başkanları Rifat Hisarcıklıoğlu'nun da yapılan çalışmaları yakından takip ettiğini biliyorum. Fatsa ilçemizin geleceğine yönelik sorunları konuşarak her anlamda ticaretin gelişmesi için çalışacağız. Bizleri ağırladıkları için son derece mutlu olduk."Kıran, programda üyelerin sorularını da yanıtladı.