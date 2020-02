Hüküm Dağı’na doğru: Anadolu Efes’in saha dışı kültürü

J.R.R. Tolkien’in Yüzükler Efendisi’nde yarattığı evrende, alt metinden kültürel çalışmalar üzerine fazlasıyla göndermeler yapılır. Ön yargı, sadakat, liderlik, açgözlülük ve daha birçok sosyal kavram, filmin bütün heyecanı içinde izleyiciyle buluşur. Ancak günün sonunda yüzüğü Hüküm Dağı’nın içine atmak tek gayedir. İşte bu gayenin gerçekleşmesi için hem o alt metin hem de heyecan birbirine entegre olmalıdır.





Anadolu Efes’in parkeler evreninde geçirdiği 2019-2020 sezonu, tam da yukarıda kısaca bahsettiğimiz maceraya benziyor. Zira parkelerdeki heyecan ile soyunma odasından başlayıp bütün saha dışını kapsayan ve bir nevi alt metin özelliği taşıyan basketbol kültürü birbirine entegre olup takımı Hüküm Dağı’na, yani 2020 Köln Lanxess Arena’ya doğru emin adımlarla taşıyor. Ve buradaki gaye, kupayı o arenaya gidip kazanmak.





“Şu an Bryant Dunston dışında hem teknik hem de kadro bakımından hiçbir eksiğimiz yok. Kendimize güveniyoruz. Çünkü haftanın herhangi bir günü ve herhangi bir saatinde çalışmaktan, gelişmekten çekinmiyoruz. Normal sezonda sergilediğimiz performansı play-off ve Final Four’a taşıyıp şampiyon olacağız. Buna inanıyorum. O kupayı kazanacağız.”Ergin Ataman - Anadolu Efes baş antrenörü





Anadolu Efes’in galibiyetle biten maç sonlarında genelde şunlar yaşanıyor: Takım yarı sahaya gelip sevinir, ardından bütün sahayı dolaşıp tebrikler kabul edilir, soyunma odasına gidilirken oyuncular birbirleri arasında şakalaşır, o sırada takımın saha dışı ekibi sevinçten yerinde duramaz, sosyal medyada paylaşımlar yapılır, soyunma odasında kutlama başlar, Ergin Ataman’ın maç sonu konuşması yankılanır, şarkılar söylenir ve günün sonunda oyuncular kendilerini bekleyen aile üyeleri veya yakın arkadaşlarıyla birlikte arenadan ayrılır. Ama birazdan çok kısaca bahsedeceğimiz iki maç, takımın eksi hanesine yazılan gecelere dair. Zira oradaki atmosferi az da olsa hissedebilmek, ileride kazanılacak olan olası başarıları daha değerli kılabilir.





“Takımdaki arkadaşlarım bana Malatyalı diyor. Açıkçası bunu seviyorum. Çünkü burada yarattığımız kültür, sadece basketbolun teknik detaylarıyla alakalı değil. Birbirimize karşı samimiyiz ve her gün daha iyi olup sezon sonunda o kupayı almak için çalışıyoruz. Tabii ki basit bir perde oyununu oynamak çok değerli fakat bence, saha dışında birbirimizle olan uyumumuz bizi diğerlerinden ayırıyor.”Krunoslav Simon





14 Kasım 2019, Sinan Erdem. O geceye Zenit karşısında ezici bir üstünlükle başlayan Efes, maçın son periyodunda potasında 38 sayı görmüş ve bir ara çift hanelerle önde olduğu maçı iki sayı farkla kazanabilmişti.





“Takıma bu sene transfer olmama rağmen sanki uzun bir süredir burada forma giyiyor gibi hissediyorum. Buradaki basketbol kültürü herkese örnek olmalı. Galibiyet ve mağlubiyet önemli fakat takımdaki birliktelik, taraftarlarımızın desteği ve bütün çalışanların eforu çok daha önemli. Gerçekten de aile gibiyiz.”Alec Peters





Lacivert-beyazlı ekibin oyuncuları maçtan sonra biraz buruk, biraz şaşkın, biraz da mutlu bir ruh hâli içerisindeydi. Soyunma odasına giderken tebrikleri kabul etmelerine karşın son 10 dakikadaki performanslarından ötürü özeleştiri yapıyorlardı. Koç Ergin Ataman, soyunma odasına girdikten sonra oyuncularına sert uyarılarda bulunuyordu. Zira rehavetin yalnızca kısa vadeye değil uzun vadeye de olumsuz yansıyabileceğini biliyordu.





“Şu an lideriz ve bu çok iyi hissettiriyor. Ama her maçı bir ölüm kalım olarak görüyoruz. Yani liderliğin getirdiği rehavete kapılmadan her maça aynı konsantrasyonla hazırlanıyoruz. Tabii ki Final Four’u düşünmek ve orada kupayı aldığımızı hayal etmek güzel ama bu hayali gerçeğe dönüştürmek için her zaman ciddi olmalıyız. Antrenmanlarımızda birbirimizin eksiğini söylemekten ve iyi yaptığımız şeyleri övmekten çekinmiyoruz. Her konuda iyi olmaya takıntılıyız çünkü başarıyı istiyoruz.”Doğuş Balbay - Takım kaptanı





20 Aralık 2019, Sinan Erdem. Zenit maçından sonra Euroleague’de oynadığı altı maçı da kazanan Anadolu Efes için sıradaki rakip, Rusya’nin bir diğer temsilcisi CSKA Moskova. Yıldızı Will Clyburn’den yoksun olan CSKA, Mike James’in dominant oyunuyla ilerlerken temsilcimizde Krunoslav Simon ve Shane Larkin başrollerde olan isimlerdi.



Son 17 saniye, Efes 80-81 CSKA, Efes hücumu. Shane Larkin topu yarı sahaya getirip tepeden birebir hücumu arıyor fakat Rus ekibinin sert savunması hiç olmadığı kadar mobilite kazanmış durumda. Hücum yönünün sol dibinde üçlük çizgisinin iki adım önünde Larkin, maçın son saniyesinde “fadeaway” deniyor. İsabet gelmiyor. Maç kaybediliyor. CSKA sevinirken Efes, taraftarlarının tebriklerini kabul edip soyunma odasının yolunu tutuyor. Soyunma odasından yine Koç Ataman’ın uyarıları yankılanıyor. Onlara bunun sadece bir maçlık kayıp olduğunu ve bu geceyi unutmaları gerektiğini söylüyor.





“Bazı maçlarda ilk dakikadan itibaren kendimi yanıyor gibi hissediyorum. Yani çok formda başlıyorum. Bazı maçlarda ise… Bazı maçlarda ise berbat başlıyorum. Buna sinirleniyorum. Çünkü bu takımda bir sorumluluğum var ve o sorumluluğumu yerine getirmek için çalışıyorum. Ayrıca taraftarlarımızı mutlu etmek istiyorum."Shane Larkin





Şubat’ın ortasına geldiğimiz şu günlerde Anadolu Efes, son yenilgisini o CSKA maçında aldı. Üstüne üstlük Barcelona ve Real Madrid’i deplasmanda mağlup ederken CSKA Moskova’dan rövanşı yine deplasmanda, iki sayılık farkla aldı.





“Bildiğin gibi uzun bir sakatlık yaşadım. Bu mental ve fiziksel açıdan çok zordu. Çünkü basketbol oynamaya takıntılı birisiyim. Antrenman yapmadığım günlerde evde oturmak veya tedaviye gitmek zor geliyordu. Takımımla olup sahaya çıkıp basketbol oynamak tek isteğimdi. Sonunda buna ulaştım. Kendimi çok iyi hissediyorum. Ve bir an önce performansımın en iyisine kavuşup bu takıma çok daha fazla yardım edeceğim.”Adrien Moerman





Anadolu Efes, Tolkien evreninin fantastik anlatısı kadar olmasa da bu sezon adeta peri masalını yaşıyor. Basketbolun X’leri ve O’larını mükemmel hâle getirmeye çalışırlarken soyunma odasından başlayarak saha dışı kültürlerini öne çıkarıyorlar. Ve bu yolla birlikte Hüküm Dağı’nın eteklerini geçip Avrupa basketbolunun en büyük kupasına doğru emin adımlarla yürüyorlar.