Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020 yılı Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı (1)

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt SelçukTürk-İş Genel Başkanı Ergün AtalayKamu işçilerinin TİS görüşmeleri ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ve Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, kamu işçisinin TİS görüşmesinin ardından açıklamalarda bulundu.(1)

Hükümet ile Türk-İş, kamu işçisinin 2019-2020'deki mali ve sosyal haklarını belirleyen 2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi üzerinde anlaştı.

Ücreti 3 bin 500 TL'nin altındaki işçiye 150 TL iyileştirme, tüm işçilere bu yıl için %8+%4, 2020 için %3+%3 ve enflasyon farkı oranında zam yapılacak.

Kaynak: AA