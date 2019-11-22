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- Hükümet karşıtı gösteriler Kolombiya'ya da sıçradı- Tencere tavalı hükümet karşıtı protesto- Yüz...

- Hükümet karşıtı gösteriler Kolombiya'ya da sıçradı Tencere tavalı hükümet karşıtı protesto Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü, Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildiBOGOTA - Kolombiya'da yüz binlerce kişi hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi.

22.11.2019 23:49 | Son Güncelleme: 22.11.2019 23:49
- karşıtı gösteriler 'ya da sıçradı
Tencere tavalı hükümet karşıtı protesto
Yüz binlerce kişi sokaklara döküldü, Cali'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi
BOGOTA - Kolombiya'da yüz binlerce kişi hükümet karşıtı yürüyüş düzenledi. Polis göstericilere müdahale ederken, Cali kentinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Dünya çapında devam eden hükümet karşıtı protestolara Venezuela, Şili ve Bolivya'nın ardından Kolombiya da katıldı. Ülkede hükümete karşı memnuniyetsizliğin artması üzerine birçok kentte yüz binlerce protestocu, ekonomik reform planlarına karşı yürüyüş düzenledi. Sendikalar ve öğrenci grupları, gençler için asgari ücretin ve emekli maaşı hakkının korunmasını talep etmek için sokaklara döküldü. Protestocular, yüzlerce insan hakları eylemcisinin öldürülmesi, üniversitelerdeki yolsuzluklar ve çeşitli konularda hükümetin önlemlerinin yetersiz olduğunu belirtti. Çöp konteynerlerini ateşe veren protestocular, itfaiye ekiplerinin yangına müdahale etmesine izin vermedi. Polisin yerel saatle 19.00 sıralarında protestocuları dağıtmak için göz yaşartıcı gaz kullanmasıyla tansiyon arttı. Çıkan çatışmalarda 42 sivil ve 37 polis memuru yaralanırken, 36 kişi de gözaltına alındı.
Devlet Başkanı Ivan Duque, şiddete müsamaha gösterilmeyeceğini, polisin başkent Bogota'da bulunan Bolivar Plaza da dahil olmak üzere birçok şehirde göz yaşartıcı gaz kullandığını ifade etti. Yetkililer, Bogota'da protestocuların yolları kapattığını ve 64 toplu taşıma istasyonuna zarar verdiğini belirtti.
Cali'de 1 günlük sokağa çıkma yasağı
Protestocuların yolları kapattığı ve otobüsleri tahrip ettiği Cali kentinde, dün yerel saatle 19.00'dan itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
Kolombiya İçişleri Bakanı Nancy Patricia Gutierrez yaptığı açıklamada, "Polis tarafından uygun ve yeterli şekilde kontrol edilen bir dizi izole edilmiş olay yaşandı" dedi.
Öte yandan şehrin dört bir yanında vatandaşlar tencere ve tavalarla protestolara destek verdi.
- Hükümet karşıtı gösteriler Kolombiya'ya da sıçradı- Tencere tavalı hükümet karşıtı protesto- Yüz...

Kolombiya, Hükümet, Güncel

Kaynak: İHA


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