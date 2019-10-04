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Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?

Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 46 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olaylarının yeniden tırmandığı bu ülkede neler oluyor ?

04.10.2019 21:31Hükümet karşıtı gösterilerin yeniden tırmandığı Irak'ta neler oluyor ?
Irak'ta salı gününden bu yana devam eden hükümet karşıtı gösterilerde en az 46 kişi hayatını kaybetti. Şiddet olaylarının yeniden tırmandığı ülkede tansiyon neden yükseldi ?

İnsanlar neden protesto ediyor ?

Irak halkı büyük bir bıkkınlık içinde. IŞİD'in yenilgiye uğratılmasının ardından iki yıl geçti, nüfusu 40 milyonu bulan petrol zengini bu ülkede halkın koşulları her geçen gün kötüye gidiyor. Güvenlik sorunu daha önceki yıllara oranla daha iyi olmasına rağmen, alt yapının çökmüş olması ve işsizlik en önemli sorunlar. Gençler, kendilerini temsil edemeyeceğini düşündükleri liderlerin yolsuzlukları yüzünden ülkenin bu hale geldiğini düşünüyor.
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Hükümet, Irak, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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