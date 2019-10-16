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Hükümet konağında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti

Manisa'nın Kula ilçesinde hükümet konağında bulunan Nüfus Dairesi'nde işlemlerini yaptıktan sonra kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

16.10.2019 20:10Hükümet konağında kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti
Manisa'nın Kula ilçesinde hükümet konağında bulunan Nüfus Dairesi'nde işlemlerini yaptıktan sonra kalp krizi geçiren vatandaş hayatını kaybetti.

Olay, saat 14.00 sıralarında Kula Hükümet Konağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 58 yaşındaki Mehmet Telli, Nüfus Dairesi'nde işlemlerini yapmak için Hükümet Konağına geldi. Burada işlemlerini hallettikten sonra Hükümet Konağı'ndan çıkmaya çalışan Mehmet Telli, kalp krizi geçirerek aniden yere yığıldı. Telli'nin yere yığıldığını gören vatandaşlar, durumu 112 acil ihbar hattına bildirirken, Hükümet Konağı'ndakş bazı personeller ise sağlık ekipleri gelesiye kadar kalp masajı yaptı. Olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri, Telli'ye ilk müdahaleyi yapmasının ardından Kula Devlet Hastanesine kaldırdı. Telli, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. - MANİSA

Kalp Krizi, Hükümet, Kula, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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