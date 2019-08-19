Hükümet, memur maaşlarına yönelik yeni teklifte bulundu

HÜKÜMET, 5. Dönem Toplu Sözleşmesi kapsamında memur ve memur emeklisine 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zamdan oluşan yeni teklifte bulundu.

Memur ve memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarını belirleyecek 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri devam ediyor. Görüşmeler kapsamında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk ile Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti Başkanı Ali Yalçın gece saatlerinde bakanlıkta bir bir araya geldi. Görüşmeye ait fotoğrafı ve zam teklifinin detaylarını Twitter adresinden paylaşan Bakan Selçuk, Kamu İşveren Heyeti adına 2020'de yüzde 4+4, 2021'de yüzde 3+3 zam ve enflasyon farkından oluşan yeni bir teklifte bulundu.

Haber: ANKARA,