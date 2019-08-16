Haberler» Güncel» Haber

HÜKÜMET MEMURLARA ZAM TEKLİFİNİ YAPTI-1

16.08.2019 17:05 HÜKÜMET MEMURLARA ZAM TEKLİFİNİ YAPTI-1


Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
18:55   Çorum'da hırdavat deposu yandı
18:55   Karaman'da uyuşturucu operasyonu
18:55   Merve'yi öldüren cani, 1 hafta önce de darp etmiş
18:55   Bülent Arınç'tan yeni parti açıklaması: "Yaptıkları yanlış"
18:55   17 Ağustos depremini yaşayan vatandaşlar o günü anlattı
18:53   Aydın'daki silahlı kavga
18:52   Bakan Akar ve kuvvet komutanları, Şanlıurfa'da (2)