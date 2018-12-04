Hükümete "Maden Kazaları" Eleştirisi

CHP
Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu
, "Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa
birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor?" dedi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin TBMM'deki grup toplantısında konuştu. Bugünün 4 Aralık Madenciler Günü
olduğunu bildiren Kılıçdaroğlu, "Çalışma şartlarının en ağır olduğu alan yer altında çalışan madencilerimizin alanıdır. Maden kazalarında Türkiye Avrupa birincisi. En çok ölümlü kazalar neden Türkiye'de oluyor? Soma
'daki, Zonguldak
'taki olayları düşünün bütün bunların nedeni tedbir alınmadan işçinin yer altına indirilmesidir. Elin oğlu her türlü önlemi alır sonra işçiyi aşağı indirir. Biz işçiyi aşağı indiririz işçi öldükten sonra tedbir alırız" ifadelerini kullandı.
"VATANDAŞIN SOFRASINDAKİ ENFLASYON DEVAM EDİYOR"
Enflasyondaki düşüşü değerlendiren Kılıçdaroğlu, "Vatandaşın sofrasındaki enflasyon devam ediyor otomobil fiyatları düştü efendim enflasyon da düştü. Bizim derdimiz otomobil alanlar değil onların durumu iyi bizim derdimiz ne? Asgari ücretle geçinen, iş bulamayan işsiz, emeklilikte yaşa takılanlar, asgari ücretin altında da aylık alanlar. 1 milyon 800 bin kişi asgari ücretin altında aylık alıyor" ifadelerini kullandı.
(İHA)
Kemal Kılıçdaroğlu
04 Aralık 2018 Salı 15:31