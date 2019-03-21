Hükümete Yakın Gazeteci: Mansur Yavaş Seçimi Epey Bir Farkla Alır

31 Mart yerel seçimlerine kısa bir zaman kala büyükşehirleri hangi isimlerin kazanacağı da özel olarak merak edilmeye devam ediliyor. Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy, "Tahminimi söyleyeyim…" başlıklı yazısında CHP'nin Ankara Adayı Mansur Yavaş'ın seçimi rakibi Mehmet Özhaseki'ye fark atarak kazanacağını yazdı.

Hükümete yakın Yeni Şafak gazetesi yazarı Faruk Aksoy ise, bugünkü köşesinde, "Tahminimi söyleyeyim…" başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

"EPEY BİR FARKLA ALIR..."

Faruk Aksoy, Ankara'da, Mansur Yavaş'ın büyük farkla seçimi kazanacağını belirtti. Aksoy, "Ankara'da, Mansur Yavaş seçimi alır. Epey bir farkla alır.

"RAKİP ÖZHASEKİ DEĞİL, GÖKÇEK DE OLSAYDI YİNE ALIRDI"

Faruk Aksoy, "Şayet Mansur Yavaş'ın rakibi Özhaseki değil de, Gökçek olsaydı yine alırdı. Kişiler önemli değil, ne Gökçek'i, ne çocuklarını tanımam, bilmem. Fakat şunu bilirim… AK Parti seçmeni, Ankara'da kaybedilecek seçimin faturasını 24 yıl Ankara'yı yöneten Melih Gökçek'e keser" dedi.

Mansur Yavaş

"İSTİFA ETTİRİLEN BELEDİYE BAŞKANLARI..."

Aksoy, "Görevden alınan, ya da istifa ettirilen belediye başkanlarının şehirlerinden çıkacak sonuçlar çok önemli. Siyasetin sağ tarafını baştan aşağıya dizayn edecek kadar önemli" diye de ekledi.