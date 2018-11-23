Hükümete Yakın Yazar, AK Parti'nin 28 İlde Aday Göstereceği İsimlerin Listesini Paylaştı

Hükümete yakınlığıyla bilinen Habertürk yazarı Sevilay Yılman, kaleme aldığı son yazıda bazı büyükşehirlerin de aralarında olduğu 28 ilde AK Parti'nin aday göstereceği isimleri paylaştı.

Paylaşılan listede AK Parti İstanbul'da Binali Yıldırım, Ankara'da Mehmet Özhaseki, İzmir'de Nihat Zeybekçi ile vitrien çıkacak. Sevilay Yılmaz tarafından paylaşılan bu liste, Başkent kulislerinde büyük yankı uyandırdı.

İşte paylaşılan o liste;

İstanbul: Binali Yıldırım

Ankara: Mehmet Özhaseki

Sivas: Hilmi Bilgin

Bolu: Fatih Metin

Antalya: Menderes Türel

Gaziantep: Fatma Şahin

Konya: Uğur İbrahim Altay

Denizli: Osman Zolan

Kırşehir: Yaşar Bahçeci

İzmir: Nihat Zeybekci

Samsun: Mustafa Demir

Malatya: Selahattin Gürkan

Düzce: Faruk Özlü

Hatay: Mehmet Öntürk

Diyarbakır: Mehdi Eker

Bursa: Mehmet Müezzinoğlu

Erzincan: Cemalettin Başsoy

Gümüşhane: Ercan Çimen

Şanlıurfa: Zeynal Abidin Beyazgül

Tokat: Eyüp Eroğlu

Bayburt: Mete Memiş

Nevşehir: Rasim Arı

Eskişehir: Burhan Sakallı

Kayseri: Memduh Büyükkılınç

Kocaeli: Tahir Büyükakın

Artvin: Mehmet Kocatepe

Zonguldak: Özcan Ulupınar

Bingöl: Yusuf Coşkun…

İTTİFAK BEKLENİYOR

Bu arada MHP ile yerel yönetimler için yeniden masaya yatırılan ittifak görüşmeleri tam neticelenmediği için AK Parti, ittifak gereği MHP'nin adaylarını destekleme olasılığı olduğundan başta Adana olmak üzere, Mersin, Manisa, Erzurum ve Balıkesir illerinde karar vermek için ittifak görüşmelerinin sonucunu bekliyor. Eğer ittifak müzakereleri olumlu sonuçlanırsa söz konusu bu illerde AK parti aday çıkartmayacak ve MHP'nin adaylarını destekleyecek.