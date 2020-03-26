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Hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'den Irak'ı çatışmadan uzak tutma vaadi

Irak'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, ülkesini bölgesel ve uluslararası çatışma ortamından uzak tutacağını bildirdi.

26.03.2020 12:14 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:14
Hükümeti kurmakla görevlendirilen Zurfi'den Irak'ı çatışmadan uzak tutma vaadi
Irak 'ta hükümeti kurmakla görevlendirilen Adnan ez-Zurfi, ülkesini bölgesel ve uluslararası çatışma ortamından uzak tutacağını bildirdi.
Zurfi, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "'Önce Irak' prensibine dayalı bir dış politika izleyeceğiz. Irak'ı çıkarların çatıştığı alan haline çeviren bölgesel ve uluslararası çatışma ortamından uzak duracağız." ifadelerini kullandı.
Tüm komşu, bölge ülkeleri ve uluslararası topluma açılacaklarını belirten Zurfi, bunu da ülkenin egemenliği ve bağımsızlığından ödün vermeyerek gerçekleştireceklerini savundu.
Bu arada Zurfi, Bağdat'taki siyasi grup ve partilerle kabinenin kurulması ve hükümet programı üzerine de konuşmaya başladı.
İran'a yakın Şii meclis gruplarından Fetih Koalisyonu ile eski Başbakanlardan Nuri el-Maliki liderliğindeki Kanun Devleti Koalisyonu, Zurfi'ye muhalefetini sürdürüyor.
Bu gruplar, Cumhurbaşkanı Berhem Salih'in, ABD'nin isteği doğrultusunda Zurfi'ye hükümeti kurma görevi verdiğini iddia ediyor. Zurfi ise, geçen günlerde yaptığı açıklamalarda, "Iraklıyım. ABD'nin adayı değilim." ifadelerini kullanmıştı.
Irak Cumhurbaşkanı Salih, 17 Mart'ta hükümeti kurma görevini eski Necef Valisi Adnan Zurfi'ye vermişti.
Meclis'te eski Başbakan Haydar el-İbadi liderliğindeki Nasır Koalisyonu Grup Başkanı olan Zurfi, 2004-2005, 2009-2013 ve son olarak 2013-2015 yıllarında üç dönem Necef Valiliği görevini yürütmüştü.

Necef doğumlu olan Zurfi'nin Irak'ın yanı sıra ABD vatandaşlığı da bulunuyor.

Irak Anayasası'na göre Zurfi'nin 30 gün içinde hükümeti kurması gerekiyor.

Başbakan Adil Abdulmehdi, hükümet karşıtı gösteriler nedeniyle 29 Kasım 2019'da görevinden istifa etmişti.

Cumhurbaşkanı Salih, 1 Şubat'ta bağımsız aday ve eski İletişim Bakanı Muhammed Tevfik Allavi'yi hükümeti kurmakla görevlendirmiş ancak Allavi, Meclis'te güvenoyu toplantılarının gerçekleşmemesi nedeniyle görevi iade etmişti.

Kaynak: AA

Etiketler: Amerika Birleşik Devletleri, Hükümet, Irak, Güncel

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