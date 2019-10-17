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Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi

Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Kerkük'ün güvenliğini sağlayan özel gücün karargahının Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi yönündeki kararından vazgeçmesinin ardından, kentteki gösteriler sona erdi.

17.10.2019 20:18Hükümetin geri adım atmasıyla Kerkük'teki gösteriler sona erdi
Irak Başbakanı Adil Abdulmehdi'nin, Kerkük'ün güvenliğini sağlayan özel gücün karargahının Kürdistan Demokrat Partisi'ne (KDP) devredilmesi yönündeki kararından vazgeçmesinin ardından, kentteki gösteriler sona erdi.
Abdulmehdi'nin 15 Ekim'de Kerkük'ün güvenliğini sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının bulunduğu karargaha KDP'nin yerleşmesi yönünde talimat yayımlamasından bu yana kentte gösteriler düzenleniyordu.
Karara Türkmen ve Araplar yoğun tepki gösterirken, hükümetin geri atmasıyla gösteriler bugün sona erdi.
61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının önünde göstericiler adına açıklama yapan Ali Rıza, "Talebimiz yerine getirildiği için gösterilere son verdik." dedi.
Göstericilerin sesine hızlı bir şekilde kulak verilmesinden memnuniyet duyduklarını ifade eden Rıza, "Hükümet, 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığının karargahına siyasi parti yerleşmeyeceği sözünü verdi." diye konuştu.
Irak Başbakanı Abdulmehdi, 15 Ekim'de Kerkük'te güvenliği sağlayan 61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı gücünün kentteki karargahının boşaltılarak, KDP'ye devredilmesi yönünde talimat yayımlamıştı. Karara tepki gösteren Kerküklüler, 61. Tugayın Şorav bölgesindeki karargahı önünde 15 Ekim'den bu yana gösteri düzenliyordu.
61. Tugay Özel Kuvvetler Komutanlığı, Başbakan Abdulmehdi'nin kararıyla 23 Ocak'ta Kerkük'te güvenliği sağlama görevini İçişleri Bakanlığına bağlı Terörle Mücadele Gücünden devralmıştı.
Irak merkezi yönetimine bağlı güçler, 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek, kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Kerkük, Irak, Güncel

Kaynak: AA

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