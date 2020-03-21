Haber, Son Dakika, Haberler
Menü
Haberler ›› Güncel ››Hükümetin 'Gıda stokumuz yeterli' açıklamasına, Kumluca'dan destek - Haberler

Hükümetin "Gıda stokumuz yeterli" açıklamasına, Kumluca'dan destek

Hükümetin, "Gıda stokumuz yeterli" açıklamalarının ardından 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin ve 29 bin dönüm narenciye alanı ile Türkiye'nin yaş sebze meyve deposu Kumluca'dan hükümete destek geldi.

21.03.2020 14:22 | Son Güncelleme: 21.03.2020 14:27
Hükümetin
Hükümetin, "Gıda stokumuz yeterli" açıklamalarının ardından 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin ve 29 bin dönüm narenciye alanı ile Türkiye 'nin yaş sebze meyve deposu Kumluca 'dan hükümete destek geldi. Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce, "Zeytin yağı tanklarımız dolu, bahçelerimizde meyvelerimiz, seralarımızda üretimimiz devam ediyor" dedi.

Korona virüs sebebiyle gıda stokunun önüne geçilmesi için Hükümetin 'Gıda stokumuz yeterli' açıklamasına Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Gökçe'den destek geldi. Türkiye'nin sebze meyve Kumluca Ziraat Odası Başkanı Hidayet Kökce; "Hep birlikte sıkı tedbirleri uyguladığımız sürece bu sıkıntılı günlerimizi atlatacağımıza inanıyorum. Daha zor duruma düşersek ülkemizin elindeki gıda stokunun uzun süre yeteceğine inanıyorum. Kumluca Ziraat Odası olarak, küçük bir işletme olmamıza rağmen hijyen için zeytinyağından elde ettiğimiz sabun stokumuz var. 52 bin dönüm örtü altı, 17 bin dönüm zeytin, 29 bin dönümlük alanda narenciye üretiyoruz. Zeytinyağı tanklarımız dolu halde duruyor. Bahçelerimizde meyve üretimimiz devam ediyor. Örtü altı üretimimiz devam ediyor. Domates, biber, patlıcan, salatalık gibi her türlü sebzelerimizin üretimi aralıksız sürüyor. Devletimiz bize ne önerirse o ölçülerde üretimlerimiz ve gıda sevkiyatımız devam edecektir. Ürünlerimizin pazarlanmasında devletimizden destek bekliyoruz" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Etiketler : Kumluca, Türkiye, Zeytin, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın Haberler
Belediye resmi hesabından bu fotoğrafı paylaştı: Bizi bunu yapmak zorunda bırakmayın
Bakan Selçuk’a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı? Haberler
Bakan Selçuk'a canlı yayında soruldu: Okul tatili uzayacak mı?
’Neden evden çıktınız?’ sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti Haberler
"Neden evden çıktınız?" sorusuna verdiği yanıtla pes dedirtti
’Bu adam altına kaçırıyor’ ifadesi boşanma sebebi sayıldı Haberler
'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesi boşanma sebebi sayıldı
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı Haberler
Koronavirüs testleri nasıl yapılıyor? Uzman isim canlı yayında adım adım anlattı
’Evde kalın’ çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi Haberler
"Evde kalın" çağrısına uyulmaması üzerine Bakanlık harekete geçti! Bir yasak daha geldi
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı Haberler
Bu ilçemizde koronavirüse karşı 3 dilde uyarı yapıldı
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı Haberler
Rizeli gençten sıra dışı tedbir! Koronavirüs korkusu bunu da yaptırdı

Son Dakika Güncel Haberleri

Miraç Kandili - Haber Uzunköprü'de koronavirüs tedbirleri kapsamında banklar kaldırıldı - Haber Ortağını göğsünden vurdu, 'kazayla oldu' dedi - Haber 46 ülkeye daha uçuşlar durdurulacak - Haber İşaret diliyle korona virüs kuralları anlatıldı - Haber Son dakika: Berber, kuaför, güzellik merkezlerinin faaliyetleri geçici olarak durdurulacak - Haber Yetkililerin uyarılarını dikkat almayan yaşlılar, sundukları gerekçelerle pes dedirtti - Haberler Siverek'te zabıta; Türkçe, Kürtçe ve Zazaca olmak üzere 3 ayrı dilde koronavirüs uyarısı yaptı - Haber Yargıtay, 'Bu adam altına kaçırıyor' ifadesini boşanma sebebi saydı - Haber Son dakika: Toplu asker uğurlama törenleri geçici olarak yasaklandı - Haber Koronavirüs salgınına aldırmayan vatandaşlar, İstanbul'daki sahillere akın etti - Haber Rizeli genç, koronavirüse karşı 8 metrelik kiraz ağacının tepesine yaptığı ağaç evde yaşıyor - Ekonomi
Loading