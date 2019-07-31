"Hükümetin masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz"

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yarın başlayacak 5. Dönem Toplu Sözleşme süreciyle ilgili, "Biz, bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz." dedi.

Yalçın, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının bu sözleşmeyle belirleneceğine dikkati çekti.

2020 için taban aylığa seyyanen 200 lira, yüzde 8+7 zam ve yüzde 3 refah payı, 2021 için yüzde 6+6 zam ve yüzde 2 refah payından oluşan taleplerini geçen hafta hükümete sunduklarını anımsatan Yalçın, şunları kaydetti:

"Tekliflerimiz son derece gerçekçidir. Bizim masadaki varlığımız kamu görevlilerinin beklentilerini karşılamak, milli gelirden alacakları payı temin etmek ve bu anlamda ülkede de ekonomik hareketliliği tesis etmektir. Çünkü kamu görevlilerinin bu sözleşmeyle alacakları tamamen iç piyasaya etki edecektir. Dört dönemdir toplu sözleşme sürecini yöneten konfederasyon olarak isteğimiz, bu toplu sözleşme sürecinin kamu görevlilerinin beklentilerini karşılayan bir pakete dönüşmesi."

"Gerçek enflasyon ile hedef enflasyon arasında uçurum var"

Toplu sözleşme sürecini tahmini ve hedef enflasyon rakamları üzerinden yürütmek istemediklerini dile getiren Yalçın, şöyle konuştu:

"Gelinen noktada görüyoruz ki gerçek enflasyon ile hedef enflasyon arasında uçurum var. Geçen 7 yılın yedisinde de gerçek enflasyon ile hedeflenen enflasyon rakamı birbirinden farklı. Dolayısıyla 7 yılın tamamında yüzde 5'lik enflasyon hedeflenmiş ama gerçekleşen enflasyonun ortalaması yüzde 10'un üzerinde. Bu durumda yüzde 100 bir sapma söz konusu. Biz bu toplu sözleşmede gerçek rakamlar, piyasadaki gerçek durumlar üzerinden hareket edilmesini ve hükümetin de masaya cömert bir şekilde gelmesini bekliyoruz. Bu toplu sözleşmenin, kamu görevlileri için bir restorasyon paketi olmasını istiyoruz."

"Pazarlık masası memnuniyetin üretileceği en önemli mekanizma"

Yalçın, enflasyon oranında yapılan zamlarla memur ve memur emeklilerinin maaşlarının yerinde saydığını ifade ederek, "Bizim büyümeden pay almamız lazım. Biz, bu toplu sözleşmede büyümeden payı, olmazsa olamaz olarak görüyoruz. Enflasyon hangi oranda olursa olsun, ülkede bir büyüme eğilimi var. Her yıl belli oranda ülke büyüyor, bizim de bundan pay almamız gerekiyor. Bu doğrultuda büyümeden 2020 için yüzde 3, 2021 için yüzde 2 oranında refah payı istedik." dedi.

Maaşlara zammın yanında, 3600 ek gösterge, kamuda sözleşmeliliğe son verilmesi, yardımcı hizmetler sınıfındakilerin genel hizmetler sınıfına alınması gibi taleplerinin de olduğunu belirten Yalçın, şunları söyledi:

"3600 ek gösterge, dört toplu sözleşmede 'Ek Göstergelerde İyileştirme' başlığıyla masaya taşıdığımız bir konu. Bunun tüm kamu görevlilerini memnun edecek bir uzlaşı ve çerçeveyle yapılacağı yer toplu sözleşme masasıdır. Pazarlık masası aslında memnuniyetin üretileceği en önemli mekanizmadır. Hükümet açısından bu mekanizmayı işletmek için bu süreç aslında bir fırsattır. Bunun geri tepmemesi gerekir."

Yalçın, kamu görevlilerinin gelir vergisi konusunda çok ciddi sıkıntılarının olduğuna dikkati çekerek, memurlar için gelir vergisinin yüzde 15'e sabitlenmesini ya da yüzde 15'i aşan kısmının bir düzenlemeyle geri ödenmesini istediklerini dile getirdi.

Emekliler verilen bayram ikramiyesinin bu toplu sözleşmeyle kamu görevlilerine de verilmesini talep ettiklerini ifade eden Yalçın, tüm kamu görevlilerini ilgilendiren taleplerin yanında hizmet kollarını ilgilendiren çok sayıda taleplerinin de olduğunu belirtti.

Kaynak: AA