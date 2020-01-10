Haberler » Politika » CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi - Haberler

CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi

İktidar ile muhalefet arasında tartışmalara neden olan Libya tezkeresi konusunda CHP'nin eski genel başkanı Deniz Baykal, hükümete destek verdi. Baykal, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

10.01.2020 10:05 | Son Güncelleme: 10.01.2020 10:54

Türk askerinin 'da bulunmasının önünü açan Libya tezkeresi Meclis'te AK Parti ve MHP oylarıyla kabul edildi. Oylamaya katılan CHP, İYİ Parti, HDP ve Saadet Partisi milletvekilleri hayır oyu verdi. Bir dönem CHP'de genel başkanlık görevini yürüten şuan Antalya Milletvekili olan Deniz Baykal'dan partisinin aksine sürpriz bir destek geldi. Baykal, "Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum" dedi.

CHP'nin eski lideri Deniz Baykal, Yeniçağ'dan Orhan Uğuroğlu'na konuştu. Gündeme dair önemli açıklamalarda bulunan Baykal, partisinin aksine Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi. Baykal, söz konusu haberde şu ifadeleri kullandı:

"EMEĞİ GEÇEN HERKESİ KUTLUYORUM"

"Libya, paranın ötesinde Amerika'nın ambargo koyduğu bir ülkeye ambargoyu deldi. Kaddafi müthiş bir yiğitlik yaptı. Buna tanık olmuş biri olarak yıllar sonra NATO'nun Libya'ya operasyon yapmasını ve Türkiye'nin oradaki konumunu izlerken müthiş üzüntü duydum. NATO yukarıdan Libya'yı bombalarken Kaddafi onun bunun ayakları altında kalmış görüntülerini izlerken içim nasıl acıdı anlatamam size. Siyasetin ne kadar acımasız ne kadar vahşi bir şey olduğunu orada bir kez daha anlamış oldum. İnşallah Libya halkı hak ettiği onurlu yaşamı, özgürlüğü yaşar. Libya çok önemli bir ülke, Afrika'nın giriş kapısı. Libya'yla yapılan askeri anlaşmamız çok önemli, emeği geçen herkesi kutluyorum. BM'nin, Libya'daki desteklediğimiz hükümeti meşru görmesi çok önemli."

LİBYA'DE NELER OLUYOR?

Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.

BM tarafından daha önce sunulan barış görüşmeleri teklifini reddeden Hafter, Libya'daki çatışmanın ancak askeri yollarla çözülebileceğini savunmuştu.

Hedefine ulaşamayan Hafter, son olarak 12 Aralık'ta Trablus'a yönelik "Belirleyici Savaş" adıyla yeni bir saldırı talimatı vermiş, Hafter'in saldırı emrine karşılık, ülkenin batısında başta Misrata olmak üzere 10 kentte seferberlik ilan edilmişti.

Mısır, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Libya'nın doğusundaki darbeci General Halife Hafter'e destek veriyor.

Libya'nın Trablus ve Sirte gibi batısındaki şehirleri, BM tarafından desteklenen ve uluslararası alanda tanınan Fayiz es-Serrac liderliğindeki UMH kontrol ediyor.

TEZKEREDE NE VAR?

Tezkere hükümete Libya'ya asker gönderme yetkisi veriyor. Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Libya'daki görev süresi, bir yıl olarak belirlendi. Libya'ya gönderilecek asker sayısı ve kapsamı Mehmetçiğin hangi bölgede görev yapacağı ise Cumhurbaşkanı tarafından belirlenecek.

Tezkerenin kullanım amaçları "Milli çıkarlara yönelik her türlü tehdide karşı önlem almak, Libya'daki gayrimeşru grupların Türkiye'nin menfaatlerine yönelik, saldırılarını bertaraf etmek, Kitlesel göç gibi risklere karşı önlem almak, Libya halkına insani yardımların ulaşmasını sağlamak" şeklinde sıralandı.

ŞİMDİ NE OLACAK?

Tezkerenin Meclis'te kabul edilmesinin ardından, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı, Libya'ya gidecek unsurları belirleyecek.

Kemal KılıçdaroğluKemal Kılıçdaroğlu'ndan hükümete Libya tezkeresi çağrısı: Diplomatik olarak önayak olmalıyız

Libya halkı, TBMMLibya halkı, TBMM'den geçen tezkereyi sevinçle karşıladı! Türk askerini bekliyorlar

ABAB'den Libya tezkeresi açıklaması: Endişe verici

Son dakika: TürkiyeSon dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler

TBMMTBMM'de onaylanan Libya Tezkeresi neleri öngörüyor? İşte 4 maddede tezkere metni

Libya tezkeresi MeclisLibya tezkeresi Meclis'ten geçer geçmez Hafter'den Türk askerine karşı ayaklanma çağrısı

Libya Tezkeresi nedir? Libya Tezkeresi ne zaman onaylanacak? Libya Tezkeresi metniLibya Tezkeresi nedir? Libya Tezkeresi ne zaman onaylanacak? Libya Tezkeresi metni

Libya nerede? Libya haritası, Libya nüfusu ve Libya ordusu ordusu hakkında merak edilenler!Libya nerede? Libya haritası, Libya nüfusu ve Libya ordusu ordusu hakkında merak edilenler!

CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Baykal, Libya, Politika, Güncel


Politika

Son Dakika Haberleri

10:55  Meghan Markle ve Prens Harry'nin 'Kraliyet' kararı: Sussex Düşesi Kanada'ya gitti - Haberler
10:53  Sivas'ta 27 köy yolu kapalı - Haberler
10:51  Bakan Ersoy: "Yeri geldiğinde hayati tehlikeleri göze almaktan dahi geri durmayan gazetecilerimize... - Haberler
10:51  Rusya'da Mi-8 helikopteri acil iniş yaptı - Haberler
10:50  İletişim Başkanı Altun: "Türkiye'nin otomobili ile yarım kalmış bir Devrim nihayete eriyor" - Haberler
10:09  ABD Başkanı Donald Trump, Süleymani'nin öldürülme sebebini açıkladı - Haberler
10:05  CHP'li Deniz Baykal, Libya tezkeresi konusunda hükümete destek verdi - Haberler
09:42  Kars'ta köpekler tehlike saçıyor! Vatandaşlar sokağa çıkmakta korkuyor - Haberler
09:05  Süleymani'yi anma merasiminde hüzünlü anlar yaşandı - Haberler
08:12  Ahmet Davutoğlu, TikTok'ta yeni video paylaştı - Haberler
10.01.2020 11:02:31