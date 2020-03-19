Hükümetlerden virüs paketleri
Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor.
19.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:07
Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor. ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Romanya'ya son birkaç günde onlarca ülke milyarlarca dolar yardım paketi açıkladı.
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Kaynak: Dunya.com
Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Romanya, Japonya, Ekonomi
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