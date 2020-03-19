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Hükümetlerden virüs paketleri

Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor.

19.03.2020 05:07 | Son Güncelleme: 19.03.2020 05:07
Hükümetlerden virüs paketleri
Modern tarihte benzeri görülmemiş bir talep şokuna hükümetler koronavirüs teşvik paketleriyle çare olmaya çalışıyor. ABD'den Almanya'ya, Japonya'dan Romanya'ya son birkaç günde onlarca ülke milyarlarca dolar yardım paketi açıkladı.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Romanya, Japonya, Ekonomi

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