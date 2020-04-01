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Hükümetlerine güvenmeyen Arap toplumu Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri umursamıyor

Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakların boşaldığı, insanların evlerine kapandığı görüntülere rağmen Arap dünyasında salgına ve alınan tedbirlere kayıtsızlık göze çarpıyor.

01.04.2020 15:26 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:26
Hükümetlerine güvenmeyen Arap toplumu Kovid-19 salgınına karşı alınan tedbirleri umursamıyor
Dünyayı etkileyen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sokakların boşaldığı, insanların evlerine kapandığı görüntülere rağmen Arap dünyasında salgına ve alınan tedbirlere kayıtsızlık göze çarpıyor.
Kovid-19 salgını dünya genelinde büyük tehlike oluşturmaya devam ediyor. Ülkelerin çoğunda insanlar, durumun ciddiyetinin farkına varıp evlerinde gönüllü karantinaya girerken Arap dünyasında hükümetlerin önlemlerine ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) talimatlarına uyma konusunda eksiklikler yaşanıyor.
- Şoke edici sahneler
Irak 'ta özellikle ibadet edilen ve yemek dağıtılan kutsal mekanların bulunduğu şehirlerde hükümetin talimatlarına ve sokağa çıkma yasağına uyulmadan toplu şekilde yapılan faaliyetler devam ediyor.
Suriye 'de fırınların önünde ya da bankada maaş sırası bekleyen insanlar ise ne sosyal mesafeye ne de birbirleriyle temastan uzak durmaya özen gösteriyor.
Mısır'da da vatandaşların çoğu toplanma yasağını hiçe sayarak hep birlikte oturup nargile içmeye devam ediyor.
Arap ülkelerinin birçoğundan buna benzer görüntüler sosyal medyada paylaşılırken, sık sık karantinadaki insanların kaçtığı bilgileri de basına yansıyor.
- Umutsuz halklar felakete boyun eğiyor
Salgına karşı Arap dünyasında görülen bu genel umursamazlık halini AA muhabirine değerlendiren Iraklı yazar Nezir el-Kenduri, dünya genelindeki krize bakıldığında Arap toplumlarının karantina ve önlemlere uymamasını garipsediğini, ancak bu durumun birden ortaya çıkmadığını söyledi.
Kenduri, "Arap ülkelerindeki insanların salgına karşı umursamaz tavır takınmalarına baktığımızda aslında bu toplumların kurumlara olan güveni büyük oranda kaybetmiş olduğunu görüyoruz. Arap toplumları evde kalmaları ve sağlık talimatlarına uymaları yönünde yapılan çağrıları bir yalandan ibaret görüyorlar." dedi.
Kendi ülkesi özelinde değerlendirmesini sürdüren Kenduri, "Irak'taki yolsuzluklar sağlık sistemini daha da kötü hale getirdi. Bu büyükte bir sağlık kriziyle başa çıkma yeteneğini kaybetti. Bu durum da Irak halkını kaderlerine teslim olmaya ve alınan tedbirleri umursamamaya itti." ifadelerini kullandı.
Kenduri, mevcut tablonun, halkların, hükümetlerinin bu krize başa çıkabileceğine dair inançlarının kalmaması sonucu umutsuzluk ve felakete boyun eğmenin bir yansıması olduğuna dikkati çekti.
- Arap halklarının hükümetlere güveni yok
Mısırlı yazar Yasir Abdulaziz ise Kovid-19'un Arap ülkelerinde görülmesinin ardından hükümetlerin ve sağlık kuruluşlarının önlem almakta hızlı davrandığını, ancak vatandaşların bu tedbirlere uymadığını söyledi.
"Bu halklar bağımsızlıklarını kazanmalarından beri kendi hükümetlerinin eliyle yoksullaştılar. Şimdi ise aç kalacakları için evde durmayı göze alamıyorlar." diyen Abdulaziz, bölge halklarının çoğunun geçim sıkıntısı çektiğinin altını çizdi.
Arap halklarının umursamazlığının ardında hükümetlerin topluma yönelik "sistematik cahilleştirme" çabalarının yattığına işaret eden Abdulaziz, Mısır'da yönetimin ilk başlarda salgını hafife aldığını, sanatçıların virüsle dalga geçmesine de izin verdiğini ve olayın ciddiyetini kaybettiğini dile getirdi.
Mısır'ın 1967'de İsrail'e karşı aldığı yenilgiden bu yana halkın yönetimde bulunanlara güvenini kaybettiğini söyleyen Abdulaziz, "O günlerde gazeteler, Mısır güçlerinin, düşmanın 50 uçağını düşürdüğünü ve 300 tankını imha ettiğini yazıyordu; ancak halk sabah uyandığında Mısır topraklarının üçte birinin kaybedildiğini gördü." diye konuştu.
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Kaynak: AA

Etiketler: Suriye, Irak, Güncel
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