24.06.2019 15:10
Haberler » Güncel » Haber

Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi

Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu, 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu, 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta kalan E.K., elinde bulunan çakmakla yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. Cezaevi yönetimince anında müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 ceza infaz kurumu memuru Tarsus Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. İnfaz memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi. Öte yandan, yangına neden olan hükümlünün, disiplinsiz davranışlarının yoğun olduğu ve sıklıkla hastaneye sevk edildiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturmanın, Cezaevi Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
Tarsus , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
16:07 Mudanya Yaz Okulları'nda ilk dönem başladı
16:07 Karrenbauer: AfD'yle iş birliği asla olmaz
16:06 Bilfen Okulları?ndan 26 öğrenci LGS birincisi oldu.
16:06 DHA DIŞ - Trump: Artık Hürmüz Boğaz'ında bulunmamıza gerek yok
16:05 Otomobil kamyonun altına girdi 1 ölü, 3 yaralı
16:05 Hindistan'da beyin iltihabı salgını
16:04 Ortahisar'da kişi başına düşen yeşil alan miktarı Avrupa standartlarına çıkartılacak