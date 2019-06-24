24.06.2019 16:16
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Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi

- Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu, 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldıMERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün...

- Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi
Mersin 'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu, 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı
MERSİN - Mersin'in Tarsus ilçesindeki cezaevinde bir hükümlünün yatakları ateşe vererek çıkardığı yangın sonucu, 8 infaz memuru dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Edinilen bilgiye göre, Tarsus Cezaevleri Kampüsü T3 Tipi Ceza İnfaz Kurumu'nda tek kişilik koğuşta kalan E.K., elinde bulunan çakmakla yatakları ateşe vererek yangın çıkardı. Cezaevi yönetimince anında müdahale edilen yangın büyümeden söndürülürken, dumandan etkilenen 8 ceza infaz kurumu memuru Tarsus Devlet Hastanesi 'ne kaldırıldı. İnfaz memurlarının sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Öte yandan, yangına neden olan hükümlünün, disiplinsiz davranışlarının yoğun olduğu ve sıklıkla hastaneye sevk edildiği öğrenildi.
Olayla ilgili soruşturmanın, Cezaevi Cumhuriyet Savcılığınca yürütüldüğü bildirildi.Hükümlü koğuşu ateşe verdi, 8 infaz memuru dumandan etkilendi
Kaynak: İHA
Tarsus , 3. Sayfa

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