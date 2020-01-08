Haberler » Güncel » Hükümlü ve tutuklulara 'alkol ve madde bağımlılığı' eğitimi - Haber

Hükümlü ve tutuklulara "alkol ve madde bağımlılığı" eğitimi

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

08.01.2020 17:25 | Son Güncelleme: 08.01.2020 17:30Hükümlü ve tutuklulara
Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlü ve tutuklulara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı.

Edirne Yeşilay Şubesi tarafından Edirne Kapalı Ceza İnfaz Kurumu ile Açık Ceza İnfaz Kurumunda verilen eğitimlerde, ceza evinde kalanlara alkol ve madde bağımlılığının zararları anlatıldı. Eğitimlere 220 mahkum katıldı.

Yeşilay Edirne Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, cezaevlerinde eğitimlere her ay devam edeceklerinin altını çizdi. Alkol ve madde bağımlılığı konusunda toplumun her kesimine yönelik çalışmalar yaptıklarını vurgulayan Bilgiç, eğitimlerin de bu çalışmaların bir parçası olduğunu söyledi. - EDİRNE

Yeşilay, Edirne, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:52  Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan Cumhurbaşkanı ile görüştü - Haber
18:52  Şanlıurfa'da uyuşturucu ve kaçak akaryakıt operasyonu - Haber
18:51  Çığ altında kalan işçiyi 2 metrelik karda kurtarma seferberliği (5) - Haber
18:51  Trafik kazasında hayatını kaybeden lise öğrencisi toprağa verildi - Haber
18:46  Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vuçiç görüşmesi başladı - Haber
18:30  Eşinin darp etmesinden sonra hayatını kaybeden kadının organlarının nakledildiği 3. kişi de öldü - Haber
16:55  Kaza yerinden geçerken, ölen kişinin eşi olduğunu öğrendi - Haber
16:08  Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD-İran gerilimi için açıklama: İzin vermeyeceğiz - Haber
15:42  Sınıfta arkadaşlarıyla tartışan liseli kız, dördüncü kattaki sınıfının penceresinden atladı - Haber
15:27  KKTC sele teslim oldu! Güney Kıbrıs'ta sarı alarm verildi - Haber
8.01.2020 18:54:09