Hükümlü ve Tutukluların Çini Eserleri Yarıştı

Kaynak: AA

Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumundaki çini atölyesinde çalışan tutuklu ve hükümlülerin yaptığı çini eserler için "El Sanatları Çini Yarışması" düzenlendi.Kurumda faaliyet gösteren atölyede çini sanatını öğrenerek el emeği eserler üreten tutuklu ve hükümlülerin çalışmaları düzenlenen yarışmada, jüri üyesi olan çini sanatçıları Mehmet Koçer, Mehmet Yıldırım, Nida Olçar, İsmail Yiğit, İbrahim Kocaoğlu ve Fikret Aydoğdu tarafından tasarım, desen ve özgünlük gibi kriterlere göre değerlendirildi.Değerlendirme sonucunda derece alan eser sahiplerinin ödülleri Cumhuriyet Başsavcısı Evren Akbey, Ceza İnfaz Kurumu Savcısı Semih Hamedi ve Kurum Müdürü Kasım Demiralp'in katıldığı törenle verildi.Akbey, törende yaptığı konuşmada, ceza evindeki atölyelerin, hükümlü ve tutukluların meslek sahibi olmaları açısından önemli olduğunu söyledi.Kütahya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumunda 1994'ten bu yana başta çinicilik olmak üzere çeşitli alanlarda faaliyet gösterildiğini belirten Akbey, şunları kaydetti:"Bu atölyelerimiz, tutuklu ve hükümlü kardeşlerimizin meslek sahibi olmaları ve yeniden hayata hazırlanmaları bakımından oldukça önemli. İnfaz kurumumuz, insanların kapatıldığı kapalı bir kurumdan ziyade Kütahya'yı, çinimizi tanıtma alanında büyük önem taşıyor. Bugün burada yapılan yarışmadaki eserlerin her biri benim gözümde birincilik değerine sahiptir."Cezaevi savcısı Hamedi de atölyelerde üretilen ürünlerin önümüzdeki aylarda İstanbul, Ankara, İzmir, Gaziantep, Denizli, Eskişehir, Samsun, Adana, Konya illerinde düzenlenecek olan İşyurtları Kurumu Ürün ve El Sanatları Fuarları'na katılacaklarını aktardı.