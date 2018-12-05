Hükümlü ve Tutukluların Ziyaretlerine Yeni Düzenleme

05 Aralık 2018 Çarşamba 10:44



05 Aralık 2018 Çarşamba 10:44

Hükümlü ve tutukluların aynı cezaevinde bulunan akrabalarıyla görüşebilmeleri cumhuriyet başsavcılığının yazılı emrine bağlandı.Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, "Hükümlü ve Tutukluların Ziyaret Edilmeleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" yayımlandı.Buna göre, yönetmeliğin 9. maddesinin üçüncü fıkrasında yer alan "Aynı ceza infaz kurumu içinde bulunan hükümlü ve tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu yönetmelik hükümleri kapsamında birbirleriyle görüşebilir." hükmünde değişiklik yapıldı.Bu hüküm, "Aynı ceza infaz kurumu ya da birden fazla ceza infaz kurumunun bir arada bulunduğu yerleşkedeki farklı kurumlarda barındırılmakta olan hükümlü veya tutuklular, birinci fıkrada sayılan kişilerden olmaları şartıyla bu yönetmelik hükümleri kapsamında Cumhuriyet Başsavcılığının yazılı emriyle birbirleriyle görüşebilir." şeklinde değiştirildi.Böylece hükümlü veya tutuklular, aynı cezaevinde veya birden fazla cezaevinin bir arada yer aldığı yerleşkedeki farklı kurumlarda bulunan eşi, anne, babası, büyükanne ve büyükbabası, çocuğu, torunu, kardeşi, gelini, damadı, kayınbiraderi, baldızı, yengesi, eniştesi, görümcesi, kayınvalidesi, kayınpederi, kayınvalidesinin annesi ve babası, kayınpederinin anne ve babası, eşinin başkasından olma çocuğu, büyükanne ve büyükbabasının anne ve babaları, torun çocuğu, kardeş çocuğu, eşi, amcası, halası, dayısı, teyzesi ve bunların eşleri ile vasisi ve kayyumuyla yazılı emir kapsamında görüşecek.Yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklulara ziyaretÖte yandan, yabancı uyruklu hükümlü ve tutukluların ziyaretlerine yönelik hükümlerde de değişikliğe gidildi.Bu kapsamda yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular, 9. maddede sayılan kişiler tarafından ziyaret edilebilecek.Ziyaret hakkının kullanılması, ziyarete esas bağı gösteren belgeler ile önceden cumhuriyet başsavcılıklarına başvurulması ve bu belgelerin cumhuriyet başsavcılıklarınca uygun görüşmesi halinde mümkün olacak. Terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancıların, yakınları ile yaptıkları ziyaretler Genel Müdürlüğe bildirilecek.Tüm ziyaret başvurularına, ziyaret edilecek kişilerin açık kimliği, yakınlık derecesini belirten bilgi veya belge ile ziyaretçinin kimlik veya pasaport fotokopisi eklenecek.Ayrıca ziyaretten önce ilgili kişinin akraba olup olmadığı hükümlü veya tutukluya teyit ettirilecek. Uygun görülen ziyaretçiye cumhuriyet başsavcılığınca fotoğraflı belge verilecek. Bu belgenin bir örneği ceza infaz kurumuna gönderilecek. Daha sonraki ziyaretlerde ziyaretçi bu belgeyle doğrudan ceza infaz kurumuna giderek hükümlü veya tutukluyu ziyaret edebilecek.Ceza infaz kurumu idaresi tarafından belgenin geçerliliği, belge üzerindeki fotoğrafın ilgiliye ait olup olmadığı ve ziyaretçinin kimliği denetlenecek.Akrabalar dışında kalanlar ise adli suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancı uyrukluları cumhuriyet başsavcılığının, terör veya örgütlü suçlardan hükümlü veya tutuklu yabancı uyrukluları bakanlığın yazılı izniyle ziyaret edebilecek.Yabancı uyruklu ziyaretçilere öncelikle açık görüş hakkı kullandırılacak ve kurumca belirlenen ziyaret günleri dışında da ziyaret yaptırılabilecek.Türk vatandaşı hükümlü veya tutuklular, akrabaları dışında kalan yabancı uyruklular tarafından bakanlığın yazılı izniyle ziyaret edilecek.Açık ve kapalı görüş usulleri uygulanacakZiyaretlerde, çok vatandaşlığa sahip ya da Türk Vatandaşlığı Kanunu kapsamında Mavi Kart sahibi hükümlü, tutuklu veya ziyaretçiler Türk vatandaşı gibi değerlendirilecek.Aile fertleri ile yakınlarının hükümlü ve tutukluları ziyaretlerinde, yönetmelikte düzenlenen açık ve kapalı görüş usulleri uygulanacak. Bakanlık tarafından resmi ve dini bayramlar ile özel günlerde verilen açık görüş hakkından yabancı uyruklu hükümlü ve tutuklular da yararlandırılacak.Yabancı bir ülkenin vatandaşı olmakla birlikte Türk kökenli hükümlü ve tutukluların, konsolosluk memurları tarafından ziyaret edilmek istenmesi halinde izin verilmeden önce ziyaret edilmek istenen kişinin Türk vatandaşlığından çıkıp çıkmadığı, Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğünden veya Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünden araştırılacak.Konsoloslukta resmen çalışan din görevlisi, öğretmen, psikolog, tercüman ve benzeri mesleklerdeki konsolosluk memurlarının yabancı hükümlü ve tutukluları ziyareti, yönetmelik hükümlerine göre bakanlık iznine tabi olacak.