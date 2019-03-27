Hükümlüler 6,5 Milyon Kitap Tasnif Etti

Kaynak: AA

Cezalarını toplum yararına kamu kurumlarında çalışarak infaz eden hükümlüler, Türkiye'de 3 yılda bin 500 kütüphane için 6,5 milyon kitap tasnif etti.Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün yakından takip ettiği, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kütüphaneler ve Yayımlar Genel Müdürlüğü ile yürütülen proje kapsamında, hükümlüler kitapların paketlenerek kütüphanelere yerleştirilmelerine önemli katkılar sağladı.Hükümlüler, iki yıl boyunca 40 kişilik gruplar halinde Kızılay'da bulunan Adnan Ötüken Halk Kütüphanesinin yenilenmesi sürecinde, kitapların taşınması, raflara yerleştirilmesi, eski kitapların ciltlenmesi, bina ve çevre temizliği işlerinde çalıştı. Bu kütüphanede 50 bin kitabın ciltlenmesi, denetimli serbestlik altındaki hükümlüler tarafından gerçekleştirildi.Hükümlülerin, yurt genelindeki bin 500 kütüphane için yaptıkları çalışmalar kapsamında 3 yılda tasniflenen kitap sayısı toplam 6,5 milyonu buldu.500 bin kitap Millet Kütüphanesine aktarıldıTürkiye Kütüphaneciler Derneğince "Yılın Kütüphanesi Ödülü"ne layık görülen Adnan Ötüken İl Halk Kütüphanesinde 500 bin kitap hükümlüler tarafından tasniflenerek, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki Millet Kütüphanesi'ne aktarıldı.Denetimli serbestlik sistemi kapsamında 2012 yılından bugüne kadar yaklaşık 710 bin hükümlü, kamu kurumlarında ücretsiz çalıştırılarak cezalarının infazı sağlandı.Ankara'da yılda yaklaşık 20 bin hükümlü huzurevi, kütüphane, hastane, belediye, kaymakamlık ve eğitim kurumları gibi sosyal alanlarda hizmet ediyor.Hükümlüler, kurumlarda ya da kurumların belirlediği alanlarda ağaç dikimi, park ve bahçe düzenlemesi, cadde ve sokak temizliği, boya, tamirat, tadilat ve temizlik gibi hizmetleri gerçekleştiriyor.