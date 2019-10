Hükümlüler, 8 ilçedeki camileri temizledi

DENETİMLİ Serbestlik Yasası'ndan yararlandırılarak kamuya yararlı işlerde ücretsiz çalıştırılarak cezalarının bir bölümünü çeken hükümlüler, 'Camiler ve Din Görevlileri Haftası' nedeniyle İstanbul 'daki 8 ilçede camileri temizledi.Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ile İstanbul İl Müftülüğü arasında yapılan görüşmeler sonucu cezalarının son bölümünü kamuya yararlı işlerde çalıştırılarak çeken hükümlülerin camileri temizlemesi kararlaştırıldı. Bakırköy Denetimli Serbestlik Müdürlüğü yargı alanına giren 12 ilçeden Avcılar , Bağcılar, Bahçelievler, Bakırköy, Esenler, Esenyurt, Güngören, Küçükçekmece'de belirlenen camilerde hükümlüler sabah ve öğleden sonra 4'er saat temizlik yaptı. Kurum müdürü Leyla Karaküllah, "Bu çalışmaların sonunda hükümlülere 'Camii ve Hayat, Sabır ve Hoşgörü' seminerleri verilecek. Hükümlülere ayrıca Büyük Çamlıca Camii ziyareti düzenlenecek" dedi.HÜKÜMLÜLER DE, CEMAAT VE İMAMLAR DA MEMNUNAvcılar'daki Cihangir Mahallesi'nde bulunan İGS Süleyman Çelebi Camii'nin içi ve dışında her yeri temizleyen 1'i Nijeryalı 6 hükümlü ve bunları gören cemaat uygulamadan memnun olduklarını söyledi. Cemaat hükümlülerin temizlik çalışmasını beğenerek, ilgi ile izlerken Cami İmamı Sezgin Soysal, uygulamanın çok güzel ve yerinde olduğunu söyledi. İmam Soysal, "İnsanımızı kazanmak bizim için çok önemli. Bir insanı kazanmak çok önemli. Böyle topluma kamuya yararlı hizmetle cezayı ödemelerini yerinde buluyoruz" dedi.Temizlik yapan hükümlülerden Özgür Aydemir, "Temizlik insanın gereğidir. Gereğini yerine getiriyoruz. Her gün bir camiye gidiyoruz, temizliyoruz. Benim 100 gün sonra cezam bitecek. Buranın şartları cezaevinden çok daha iyi. Temizlik yapıyoruz, yerleri dolapları, camları siliyoruz. Günün 4 saati burada çalışıyoruz. Allah temizliği her zaman daim kılsın" dedi.Hükümlülerden Caner Kesik ise, "Burada devletimize hizmet ediyoruz. Cezaevinden şartlı salıverildik. Bu şekilde cezamızı çekiyoruz. Uygulamadan memnunuz. Yargı paketinden biz de yararlanmayı, ayrıca cezaevindeki kardeşlerimizin de en yakın sürede ailelerine kavuşmalarını devletimizden bekliyoruz" diye konuştu.Hükümlülerden Ahmet Kaçar, geçmişte bir hata sonucu suç işlediklerini kabul ederken, "Çoluk-çocuğumuz var. İş için nereye gidiyorsak hükümlüyüz diye kapılar yüzümüze kapatılıyor. Biz de insanız, vatanımızı milletimizi seviyoruz. İş istiyoruz. Geçmişte yaptığımız hatalar yüzünden bizi mimlemesinler. Alsınlar, baksınlar, denesinler eğer yapmazsak kapının önüne koysunlar. Evimiz, barkımız, çocuğumuz var. Çok büyük sıkıntı çekiyoruz. Devletimiz olarak da bize yardım etsinler. Buraya gelip giderken de yol parasını borç alıyoruz" dedi.