Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti

Adana
'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanına" 3 bin fidan dikti. Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü
'nün Türkiye
'nin sahip olduğu orman alanlarını arttırmak ve gelecek nesillere daha yeşil, temiz ve sağlıklı bir çevre bırakmak amacıyla başlattığı "Ağaçlandırma ve Koordinasyon Projesi" kapsamında Adana'da fidan dikim töreni yapıldı.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğinde merkez Çukurova
ilçesi Kabasakal Mahallesi'nde tahsis edilen 37 dönüm alanda 20'si kadın 40 hükümlü ile kamuya yararlı bir işte çalışma yükümlüğü altında bulunan 30 yükümlü, fidanları toprakla buluşturdu.
Adana Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, projenin hem orman alanlarının arttırılması hem de var olan alanların korunmasına katkı sağlayacağını söyledi.
Ağaç dikmenin milli, dini ve ahlaki bir görev olduğunu ifade eden Yurdagül, şunları söyledi:
"Bizlerin, gelecek kuşaklara aktarılması açısından ağaçların, ormanın, doğanın, çevrenin korunmasına yönelik sorumluluğu vardır. Peygamber Efendimiz de 'Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz.' hadisiyle doğayı ve çevreyi korumaya yönelik hassasiyetini göstermiştir. Bakanlığımızın yürüttüğü bu projeyle ülkemizin ormanlık alanları arttırılırken, hükümlülerin topluma yararlı böyle bir işte çalıştırılmalarıyla rehabilitasyon süreçlerine ve kurallara uyma, zaman planlama, çalışma disiplini kazanma gibi öz becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanıyor."
Adana, Güncel
Kaynak: AA