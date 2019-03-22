22 Mart 2019, 16:26
»»

Hükümlüler Adalet Ormanı'na Fidan Dikti

Hükümlüler Adalet Ormanı

Hatay'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı'na 350 fidan dikti.

Hatay'da denetimli serbestlik müdürlüklerinde ve açık ceza infaz kurumlarında kalan hükümlü ve yükümlüler, oluşturulan "Adalet Ormanı'na 350 fidan dikti.

Hatay T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı ve Antakya Orman İşletme Müdürlüğü işbirliğinde merkez Antakya ilçesi Gülderen Mahallesi'nde tahsis edilen alanda hükümlü ve yükümlüler kızılçam ve selvi fidanlarını toprakla buluşturdu.

Etkinliğe, Hatay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Azmi Ustaoğlu, Ceza İnfaz Kurumlarından sorumlu Cumhuriyet Savcısı Savcı Ziya Öztürk, Antakya Orman İşletme Müdürlüğü Ağaçlandırma ve Toprak Muhafaza Şefi Tufan Tıraşoğlu, Hatay T Tipi Kapalı ve Kampüs Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mehmet Akgüç, Hatay Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürü Mustafa Şen, Hatay Denetimli Serbestlik Müdürü Bayhan Ateş, Hatay Çocuk ve Gençlik Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürü İsmet Çelik, kurum personelleri, hükümlü ve yükümlüler katıldı. Hatay, Güncel
Kaynak: AA