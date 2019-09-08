Hükümlüler bin 480 okulu yeni eğitim dönemine hazırladı

Denetimli serbestlik kapsamındaki 13 bin 301 hükümlü, boya, tadilat ve temizlik işlerini yaptıkları bin 480 okulu yeni eğitim-öğretim dönemine hazır hale getirdi.

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, denetimli serbestlik bünyesindeki hükümlüler, 2019-2020 eğitim-öğretim yılı öncesinde 25 Haziran'da başlatılan çalışmalarda okulları yeni eğitim öğretim yılı için hazırladı.

Bu kapsamda 13 bin 301 hükümlü, çocukların okullarda bulunmadığı yaz döneminde bin 480 okulun boya, tadilat, ve temizlik işlerini tamamladı.

Gelen talepler doğrultusunda bazı okullarda detaylı olarak hijyenik temizlik de yapan hükümlüler, lavabolar, kalorifer petekleri ve sıraları okulların durumuna göre deterjanlarla temizlendi.

Kaynak: AA