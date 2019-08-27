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Hükümlüler cennet koylarda kıyı temizliği yapacak

Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan hükümlülerin, Akyaka ile Akbük arasındaki kıyıları temizleyeceği bildirildi.

27.08.2019 11:44 Hükümlüler cennet koylarda kıyı temizliği yapacak
Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğünde bulunan hükümlülerin, Akyaka ile Akbük arasındaki kıyıları temizleyeceği bildirildi.
Toplumsal katılımla yükümlülerin iyileştirmesi amacıyla başlatılan "Denetimli Serbestlik Temiz Çevre Projesi" kapmasında 26-29 Ağustos'ta hükümlüler çevre temizliği yapacak.
Proje kapsamında piknik alanları, yeşil alanlar ve mesire alanları gibi yerlerde çevre temizliği yapmaya başlayan mahkumlar, projenin son günü Akyaka ile Akbük arasındaki kıyıları temizleyecek.
Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Muğla Açık Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğü iş birliğinde 29 Ağustos'ta gerçekleşecek proje kapsamında 60 hükümlü, 10'ar kişilik gruplar halinde yaklaşık 15 kilometre uzunluğundaki güzergah üzerinde çevre temizliği yapacak.

Akyaka, Muğla, Güncel

Kaynak: AA

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