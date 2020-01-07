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Hükümlüler cezalarını toplum yararına ücretsiz çalışarak çekecek

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde haklarında kamu yararına ücretsiz çalışma yaptırımı verilen hükümlülerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı.

07.01.2020 15:28 | Son Güncelleme: 07.01.2020 15:33 Hükümlüler cezalarını toplum yararına ücretsiz çalışarak çekecek
'nın ilçesinde haklarında kamu yararına ücretsiz çalışma yaptırımı verilen hükümlülerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi amacıyla protokol imzalandı. İmzalanan protokol ile bir yandan kurumlara yerleştirilen hükümlüler ağaçlandırma, bakım onarım, temizlik, büro hizmetleri alanında ücret almaksızın çalışarak cezalarını infaz ederken diğer yandan da kurumların personel ihtiyaçları karşılanmış oluyor.

Her yıl ocak ayında Cumhuriyet Başsavcılıkları ve Denetimli Serbestlik Müdürlükleri tarafından hakkında kamu yararına ücretsiz çalışma yaptırımı verilen hükümlülerin kamu kurumlarına yerleştirilmesi amacıyla imzalanan işbirliği protokolü kapsamında Alaşehir Kaymakamlığı ile protokol imzalandı. Alaşehir Kaymakamlığında yapılan imza törenine Kaymakam Abdullah Uçgun ve Alaşehir Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Tahsin Kahraman ile Denetimli Serbestlik Müdürü İsmail Aslan, Sosyolog Mesut Sönmez katıldı.

Protokol ile kurumlara yerleştirilen hükümlüler ağaçlandırma, bakım onarım, temizlik, büro hizmetleri alanında ücret almaksızın çalışarak cezalarını infaz edecek ve kurumların personel ihtiyaçlarını karşılamış olacaklar. - MANİSA

Alaşehir, Manisa, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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