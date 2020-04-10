Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Hükümlüler de maske üretiyor

VAN Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde hükümlüler tarafından tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı.

10.04.2020 08:29 | Son Güncelleme: 10.04.2020 08:29
Hükümlüler de maske üretiyor

VAN Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Müdürlüğü'nde hükümlüler tarafından tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı.

Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumuna bağlı Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Kurumu Müdürlüğü tekstil atölyesi, 2017 yılında faaliyete geçti. Nevresim takımı, yastık, iç çamaşırı, delil torbası, sedye örtüsü ile hasta önlüğü dikilen atölyede, koronavirüs salgını nedeniyle tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladı. 3 personel ve 18 hükümlü ile üretilen maske ve tulumlarla Sağlık Bakanlığı'na bağlı kurumlar ile resmi kurumların ihtiyaçları karşılanacak.Van Cumhuriyet Başsavcısı Oğuzhan Dönmez, "Adalet Bakanlığı İş Yurtları Kurumu'na bağlı olarak Van Açık Ceza İnfaz Kurumu İş Yurdu Kurumu Müdürlüğü olarak faaliyet göstermekteyiz. Koronavirüs pandemisinin tüm dünyada ve akabinde ülkemizde görülmesi üzerine Adalet Bakanımız Abdulhamit Gül'ün talimatları ile burada çok yoğun bir şekilde tek kullanımlık maske ve tulum üretimine başladık. Burada şu an 18 hükümlü ile 3 personelimiz 17 makine ile bu üretimi sağlamaktayız. Bir aylık üretim hedefimiz 40 bin maskenin üretilmesidir. Burada çalışan hükümlüler aynı zamanda cezalarının infazını yapmakta ve meslek öğrenerek topluma kazandırılması için çaba sarf etmekteyiz. Hükümlüler burada çalışırken sigortaları iş yurtları kurumumuz tarafından yapılmaktadır. Belli bir gündelik almaktadırlar. Böylelikle hem cezalarının infazını sağlamakta, hem de devletimizin covid-19 ile mücadelesi noktasında gerekli üretimi yapmaktadırlar" dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Van, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti Haberler
WhatsApp durumunda yayınladığı kanlı fotoğrafla katilini işaret etti
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu Haberler
Ünlü radyocunun ölümü, müzik dünyasını yasa boğdu
İki eşli yaşayan Diagne’nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı Haberler
İki eşli yaşayan Diagne'nin cinsel ilişki sorusu, ülkesini karıştırdı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı Haberler
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan yerli kabileye de sıçradı
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi Haberler
Yürek burkan görüntü! Sağlık çalışanı kendisine sarılmak isteyen torununu uzaktan sevdi
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti Haberler
Putin, koronavirüsle mücadeleyi Türklerle yapılan savaşlara benzetti
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı Haberler
Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu Haberler
Tedbirlere uyan ve 30 korona vakası görülen kent en güvenli büyükşehir oldu
Haberler ›› Güncel ››Hükümlüler de maske üretiyor - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

09:38: Emniyet müdüründen şehit ailelerine maske ve eldivenli hediye paketi - Haber 09:38: DHA YURT BÜLTENİ - 2 - Haber 09:38: Aydın'da pazarcılar için ilçe yasağı kalktı - Haber 09:38: Kadıköy'de trafik polisleri, korona virüs denetimlerini sıklaştırdı - Haber 09:37: Sevgilisini öldüren uzman çavuş: Nizamiyeden çıkmadığı için ateş ettim - Haber 08:57: Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, saat 19.00'da basın açıklaması yapacak - Haber 20:41: Elindeki sıvıyı asansör ve kapılara süren esrarengiz kadın yakalandı - Haberler 17:10: Mersin evde kalarak büyükşehirler içinde en az vakaya sahip il konumunda - Haber