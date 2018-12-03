Hükümlüler Fidan Dikti

Malatya
'da, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler 400 fidan dikti.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı
, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü
iş birliğiyle Organize Sanayi Bölgesi
Beylerderesi civarındaki Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Hatıra Ormanı'nda, ağaçlandırma çalışması yaptı.
Çalışma kapsamında, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler ve cezaevi personeli tarafından hatıra ormanına 400 fidan dikildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nün kentte belirli periyotlarda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.
Küresel ısınmanın dünyada önemli bir gündem maddesi olduğunu dile getiren Savran, bu bakımdan fidan dikiminin önem taşıyan bir faaliyet olduğunu vurguladı.
Savran, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Malatya Orman İşletme Müdürü Yakup Kalaylı da 400 altuni mazı ve mavi selvi fidanını toprakla buluşturduklarını kaydetti.
İşletme olarak Malatya'da yılda 3 milyon fidan diktiklerini bildiren Kalaylı, "Sosyal ormancılık kapsamında bu etkinlikte olduğu gibi çeşitli kurumlarla fidan dikim etkinlikleri gerçekleştiriyoruz. Dikilen her fidan bir candır. Bu fidanları büyüteceğiz." dedi.
Konuşmaların ardından Başsavcı Savran, beraberindekiler ve cezaevi personeli, denetimli serbestlikten yararlanan hükümlülerle fidanları toprakla buluşturdu.
03 Aralık 2018 Pazartesi 16:12