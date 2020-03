Hükümlüler iş makinesi operatörlüğü sertifikası aldı

Adalet Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında ekskavatör iş makinesi operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan 28 hükümlüye sertifikaları verildi.

Ankara Açık Ceza İnfaz Kurumları Kampüsünde düzenlenen törende konuşan Adalet Bakan Yardımcısı Uğurhan Kuş, Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu'nun, 309 işyurdu müdürlüğünde 180'den fazla iş kolunda yılda 60 bin hükümlünün iş başında mesleki eğitim almasını sağlayan dev bir eğitim ve sosyal hizmet kurumu olduğunu söyledi.

Yürütülen çağdaş infaz sisteminin temel amacının, farklı nedenlerle suça sürüklenmiş ve itilmiş bireylerin rehabilite edilerek yeniden topluma kazandırılması ve tekrar suç işlemelerinin önlenmesi olduğunu ifade eden Kuş, şöyle konuştu:

"Eğitim, iyileştirme ve özellikle de işyurdu çalışmalarıyla, eğitim ve istihdam olanaklarından yararlanamamış hükümlü ve tutukluların çalışma hayatında yer almaları için ikinci bir fırsat sunmaktayız. Bu kişileri ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda birer ara eleman olarak yetiştirmek, onlara istihdam alanı yaratmak, böylece onların hem kendileri ve aileleri hem de ülkemiz için sağlayabilecekleri katkıyı doğru ve etkili değerlendirmek üzere yürüttüğümüz çalışmaların çok anlamlı ve yerinde olduğuna inanıyoruz."

Kuş, işyurtlarında insanlara sadece belli meslek alanlarında teknik bilgi ve beceri vermekle yetinmediklerini, iş ahlakı, disiplini, sağlığı ve güvenliğini de öğrettiklerini ifade etti.

Girişimcilik, iş arama teknikleri ve kendini ifade etme becerileri kazandırarak hükümlüleri özgüven sahibi, yeteneklerinin farkında, benlik algıları gelişmiş bireyler olarak topluma kazandırmaya çalıştıklarını vurgulayan Kuş, "İnsanların bir şekilde ceza infaz kurumuna girmiş olması hayatının sonu değildir." dedi.

"İyi birer birey olarak tekrar topluma kazandırmak"

Hükümlülüleri hayata kazandırmak adına çok değişik programlar icra ettiklerini belirten Kuş, şöyle devam etti:

"Ceza infaz sistemimizin temel amacı, sadece hükümlülerin almış oldukları cezaların dört duvar arasında geçirilmesini sağlamak değil. Amacımız, niyetimiz hangi saikle girmiş olursa olsun her bireye insan olduğu gerçeğinden hareketle dokunmak ve onu kazanmak. Tekrar suç işlemeyecek iyi birer birey olarak tekrar topluma kazandırmak. Şu an 60 bin hükümlü işyurtlarında çalışıyor. Bu rakam az değil ama imkan olsa da 160 bine çıkarabilsek."

Kuş, belgelerini alacak olan hükümlülere de, "Sizin iyiliğiniz, menfaatiniz, topluma rehabilite edilerek yeniden kazandırılmanız için bir adım atıyoruz. Siz de bir adım atın. Yapılan her türlü çalışmanın parçası ve destekleyicisi olun." dedi.

Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Başkanı Murat Atan, kurumun misyonunu anlatarak, 2 yılda yaklaşık 2 bin 500 hükümlü ve tutukluya ustalık, kalfalık ve çıraklık belgesi verdiklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Kurumları Genel Müdürü Muammer Yıldız da bu eğitimle tutuklu ve hükümlülerin durumunun kendileri açısından fırsata ve farkındalığa dönüştürüldüğünü dile getirdi.

Kaynak: AA