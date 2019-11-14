Hükümlüler Mehmetçiğe moral için mektup yazdı

Erzincan'da hükümlüler, Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan Mehmetçiğe moral vermek amacıyla mektup yazdı.

Denetimli Serbestlik Müdürlüğünce hayata geçirilen "Bir Mektup, Bir Bayrak da Benden" projesi kapsamında bir araya gelen hükümlüler, hazırladıkları mektup ve Türk bayraklarını Mehmetçiğe gönderdi.

Cumhuriyet Başsavcısı Abdullah Akın Çiçek, Erzincan Adliyesi'nde gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye'nin, toprak bütünlüğü ve sınır güvenliğini ön planda tutarak bölgede bir barış üssü hedefi ile hareket ettiğini söyledi.

Orta Doğu'nun her geçen gün barıştan uzaklaştırmaya yönelik uygulamalara maruz bırakıldığını ve sağduyunun temsilcisi olan Türkiye'nin bu duruma kayıtsız kalamayacağını ifade eden Çiçek, şöyle konuştu:

"Bölgenin biran önce huzur ve güven ortamına kavuşması için Türk Silahlı Kuvvetlerinin ilk olarak 'Fırat Kalkanı' operasyonu ile başlayan ve 'Zeytin Dalı' harekatı ile devam eden daha sonrasında Barış Pınarı Harekatı'nı yaşadığımız bu geçiş sürecinde ülkemizin her bir köşesinde değişik destekler görmekteyiz. Bu desteklerin oluşturulan güvenli bölgenin muhafazası için yoğun mücadele veren askerlerimize kesintisiz bir şekilde devam etmesi gerektiği bilinci içerisindeyiz."

Çiçek, hükümlülerin anlamlı bir çalışma yaptığını belirterek, harekatta görev alan Mehmetçiğe verilen bu güzel destek için emeği geçenlere teşekkür etti.

Harekata destek vererek Mehmetçiğin yanında olduklarını göstermek amacıyla böyle bir çalışma yaptıklarını anlatan Çiçek, "Denetimli serbestlik hükümlülerinin operasyon bölgesindeki kahramanlarımıza yönelik kendilerinin kaleme aldıkları, duygu ve düşüncelerini içeren mektupları ile getirdikleri Türk bayraklarını operasyon bölgesine göndereceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA