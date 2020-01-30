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Hükümlüler okulu baştan aşağı temizledi

Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, okulda genel temizlik yaptı.

30.01.2020 17:03 | Son Güncelleme: 30.01.2020 17:08Hükümlüler okulu baştan aşağı temizledi
Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesindeki hükümlüler, okulda genel temizlik yaptı.

Denetimli serbestlik kapsamında kamu yararına çalıştırılan 13'e yakın hükümlü, Adıyaman Lisesinde temizlik çalışması gerçekleştirdi. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü görevlilerince Adıyaman Lisesine getirilen hükümlüler, burada okulun, sınıflarını, koridorlarını, camlarını, lavabolarını, kapılarını, sıraları, masaları, yıkayıp sildiler. Hükümlüler yaptıkları çalışmalarla okulu pırıl pırıl bir hale getirdi. Bu tür çalışmalar yaptıklarından dolayı mutlu olduklarını belirten hükümlüler, Adıyaman Denetimli Serbestlik Müdürlüğüne teşekkür ettiklerini söyledi. - ADIYAMAN

Adıyaman, Güncel

Kaynak: İHA

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