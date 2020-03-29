Hükümlüler sağlık kurumları için ayda 1,5 milyon maske üretiyor

Adalet Bakanlığı, 6 ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından ayda 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretildiğini ve birçok hastanenin ihtiyacının karşılandığını bildirdi.Bakanlık tarafından, maske üretimine ilişkin yapılan açıklamada, İşyurtları Kurumu bünyesinde 11 ceza infaz kurumundaki atölyelerde maskeden tuluma, ameliyat önlüğünden göz pamuğuna varıncaya kadar 80 çeşit hastane tekstil ürünü ve tek kullanımlık ürün imal edildiği belirtildi.Son dönemde üretimlerini daha da artıran hükümlülerin, koronavirüs ile mücadele kapsamında önemli bir görev üstlendiklerine işaret edilen açıklamada, Kovid-19 vakalarının Türkiye'de de görülmesinin ardından vatandaşların, temizlik malzemeleri ve hastane tekstil ürünlerine olan ihtiyacının artması üzerine, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün talimatları ile İşyurtları'ndaki kolonya, temizlik malzemeleri ve sağlık malzemeleri imalatının artırıldığına dikkat çekildi.Hastanelerin ihtiyaç duyacağı 80 çeşit ürünün, 11 ceza infaz kurumundaki tekstil atölyelerinde hükümlüler tarafından imal edildiğinin altı çizilen açıklamada, şunlar kaydedildi:"6 ceza infaz kurumundaki hükümlüler tarafından ayda 1,5 milyon tek kullanımlık yüz maskesi üretilerek birçok hastanenin ihtiyacı karşılanıyor. Bu yerlere ilaveten üretim yapabilecek 36 ceza infaz kurumunun listesi de Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğüne bildirildi. Bu kapsamda gelecek siparişlerin karşılanması için üretim çeşitliliğinin artırılması planlanıyor. Hükümlülerin imal ettiği ameliyat önlüğünden, sedye örtüsüne, temizlik malzemelerinden göz pamuğuna 393 bin 751 parça hastane tekstil ve tek kullanımlık ürün de, başta devlet ve üniversite hastaneleri olmak üzere 35 farklı kuruma teslim edildi.İşyurtları Kurumu bünyesindeki atölyelerde, hükümlüler tarafından üretilen 5 milyon 123 bin 770 adet spanç hastanelere gönderildi. Yıl içinde 5 milyon adet spanç ve 940 bin 926 parça tek kullanımlık ürünün kademeli olarak teslim edilmesi bekleniyor."Diyarbakır Açık, Isparta E Tipi Kapalı ve Açık ile Çanakkale Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüklerinin, aylık 70 bin 500 litre kolonya üretimi hedefiyle çalışmalara başladığı vurgulanan açıklamada ayrıca Diyarbakır Açık Ceza İnfaz Kurumu İşyurdu Müdürlüğünce aylık 100 ton el dezenfektanı üretileceğine değinildi.

Kaynak: AA