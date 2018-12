Kaynak: İHA

Hükümlüler topluma kazandırılıyor Mersin Valiliği koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeni Hayat Projesi' ile hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma yeniden kazandırılması sağlanıyorProje kapsamında 40 hükümlüye güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama, 40 hükümlüye kaynakçılık, 40 hükümlüye de ahşap oymacılığı kursu verilerek, meslek sahibi olmaları sağlandıVali Ali İhsan Su : "Bizde iş bulamıyorum olayı yok. Mesleği yok, mesleği olmadığı için işi yok"MERSİN - Mersin Valiliği koordinasyonunda, Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimlik Serbestlik Müdürlüğü tarafından yürütülen 'Yeni Hayat Projesi' ile hükümlülerin meslek edinmeleri ve topluma yeniden kazandırılması sağlanıyor. Proje kapsamında 40 hükümlüye güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama, 40 hükümlüye kaynakçılık, 40 hükümlüye de ahşap oymacılığı kursu verilerek, meslek sahibi olmaları sağlandı. Sosyal Destek Programı kapsamında hazırlanan 'Yeni Hayat Projesi'nin kapanışı ile mesleki ve teknik eğitim merkezinin açılışı yapıldı. Denetimli Serbestlik Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen programa, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ile il protokolü katıldı. Burada konuşan Vali Su, Mersin'de her alanda çok ciddi çalışmaların yapıldığını söyledi. Eğitimden, sağlığa turizmden, tarıma alt yapıdan, üst yapıya kadar her alanda çok ciddi yatırımların gerçekleştiğini vurgulayan Su, "Bunların yanında aynı zamanda SODES çalışmaları kapsamında da vatandaşlarımıza, özellikle dezavantajlı kesimlerin sosyalleşmesine, istihdama kazandırılmasına yönelik de çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Geçen yıldan bugüne SODES kapsamında 52 proje uyguladık. Bu projelerimizden bir tanesi de Başsavcılığımıza bağlı Denetimli Serbestlik Müdürlüğümüzün yaptığı projedir. Bu 52 SODES projesi kapsamında bunların bir kısmı istihdama yönelik projeler. Yani toplumda istihdama yönelik yaptığımız çalışmalarla özellikle dezavantajlı grupta yer alan vatandaşlarımızı istihdama kazandırmak, onlara bir meslek edindirme yönünde ciddi projeler yaptık, çalışmalar gerçekleştirdik. Bunların bir kısmı sosyal içerikli projelerdi. Bağımlılıkla mücadele, diğer başka kötü alışkanlıklarla mücadele, dezavantajlı grupta olan çocuklarımızı, gençlerimizi,vatandaşlarımızı toplumla kaynaştırma, onları topluma kazandırma gibi önemli projeler gerçekleştirdik. Yine bu projelerimizin bir bölümü gençlik ve sporla ilgiliydi. Sporla bulaşamayan gençlerimizi, çocuklarımızı ve vatandaşlarımızı sporla buluşturduk. Tüm bu projeleri yaptık, yapmaya da devam edeceğiz" dedi. "İşsizliğin ana sebebi mesleksizliktir" Dezavantajlı bireylerin istihdamının yanında suç işlemiş, bir şekilde suça karışmış ve daha sonra denetimli serbestlik kapsamından faydalanan vatandaşlara yönelik de projeler uygulama koyduklarını kaydeden Su, "Bunlar şu anda bu proje kapsamında 120 denetimli serbestlik içerisinde bulunan hükümlümüzü istihdama kazandırmak için önemli bir projeyi hayata geçerdik. 40 tane denetimli serbestlikten hükümlü olan vatandaşımıza ahşap oymacılığı konusunda kurs verdik. 40 tanesine güneş paneli, sıcak su, güneş paneli üretimi konusunda kurs verdik. 40 tanesine kaynakçılık konusunda kurs verdik. Bizim işsizliğimizin ana sebebi mesleksizliktir, işsizlik değildir. Bizde iş bulamıyorum olayı yok. Mesleği yok, mesleği olmadığı için işi yok. Yoksa inanın ülkemizin her yerinde iş var. Çalışmak isteyen herkese iş var. Ancak mesleksizlik var. Bizde bu çerçevede hem denetimlik serbestlik kapsamında hükümlülerimize hem de onun dışındaki dezavantajlı gruplarımıza yönelik meslek kazandırmaya yönelik projeler gerçekleştirdik, gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda güzel bir proje gerçekleştirildi. 120 kardeşimiz inşallah istihdama kazandırılmış olacak. Bu çerçevede oluşturduğumuz atölyelerle bundan sonra da bu konuda denetimlik serbestlik çerçevesinde hükümlü kardeşlerimize hizmetler sunulmaya devam edilecektir. Bu güzel projeyi gerçekleştiren herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu. "Hükümlülerin meslek ve iş sahibi olabilmeleri için çeşitli kurslar düzenliyoruz" Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Ercan ise denetimli serbestlik sisteminin 2005 yılından bu yana çok faydalı çalışmalara imza attığını söyledi. Hükümlüler hakkında verilen hükümlerin yerine getirilmesinin yanı sıra hükümlülerin meslek ve sanat öğrenmeleri, kendi işlerini kurabilmeleri veya iş sahibi olabilmeleri için çeşitli kurslar düzenlediklerinin altının çizen Ercan, "Ayrıca yetişkin hükümlülerden ayrı olarak çocuk ve gençlerden de denetimlik serbestlik müdürlüğümüzde ayrı bir birim oluşturulmuş olup, kitap okuma alışkanlığı kazandırılması, sportif faaliyetlere katılımların sağlanması ve gezi programları gibi çalışmalarla hükümlülerin toplumdan soyutlanmadan bütünleşmesi ve kendilerine kalan boş zamanlarını olumlu yönde değerlendirmeleri sağlanmaktadır. SODES projesiyle öncelikli olarak denetimli serbestlik tedbiri uygulanan madde bağımlıları ve farklı denetimli serbestlik tedbiri altında bulunan hükümlülere mesleki eğitimler verilerek istihdamlarının sağlanması ve iş edinmeleri amaç edinmiştir. Proje kapsamında açılışını yapacağımız mesleki ve teknik eğitim merkezimizle birlikte düzenli ve sürekli olarak sürdürülecek güneş panellerinden elektrik enerjisi ve sıcak su hazırlama atölyemizde 40 hükümlüye, ayrıca kaynakçılık atölyemizde 40 hükümlüye, yine ahşap içi oymacılığı atölyemizde de 40 hükümlüye mesleki eğitimler verilerek 120 hükümlünün sanat, iş sahibi olarak yetiştirilmesi sağlanacaktır. Atölyelerimizde gerçekleştirilecek kurslarda ise Milli Eğitim Bakanlığı onaylı kurs bitirme sertifikası verilerek iş sahibi olabilmeleri için Mersin İŞKUR Müdürlüğünde iş arayan kaydının yapılması sağlanacak veya hükümlülerin kendi işini kurabilmesi adına girişimcilik belgeleri almaları sağlanacaktır. Hükümlüler bu programlarla topluma yeniden kazandırılmaları ve uyum sağlamaları için yapılan eğitim, iyileştirme çalışmalarıyla rehabilitasyonlarına katkı sağlanacaktır. Bu çalışmalarımızda bizlere destek veren herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mesleki ve teknik eğitim merkezinin açılışı yapıldı.