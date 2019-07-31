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Hükümlülerden Bodrum sahillerinde temizlik

BODRUM'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.

31.07.2019 16:02 Hükümlülerden Bodrum sahillerinde temizlik
BODRUM'da denetimli serbestlikten yararlanan hükümlüler, Adaboğazı kıyısında çevre temizliği yaptı.
Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı ile Bodrum Belediyesi arasında imzalanan hükümlüler için özel protokolün ardından Bodrum Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ile 5 hükümlü, Adaboğazı Mevkisinde kıyı temizliği gerçekleştirdi. Temizlik, katı atık toplama teknesi olan 'Venüs' ile yapıldı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Koruma Kurulu'nca hazırlanan 'Hep birlikte temiz bir geleceğe' adlı proje kapsamında gerçekleştirilen çalışmada kıyı ve çevre temizliği yapılırken, farkındalık oluşturmak amacıyla Bodrum Belediyesi tarafından yaptırılan 'Lütfen çöp atmayın', 'Temizlemek bizim, korumak hepimizin görevi' ve 'Temiz insan, temiz çevre' yazılı tabelalar da bölgeye yerleştirildi.
Toplanan atıklar daha sonra ayrıştırma amacıyla Bodrum Belediyesi 1'inci Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.


Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı, Bodrum, Güncel

Kaynak: DHA

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