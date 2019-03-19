Hükümlülerden 'Çanakkale Ağıtları' Oratoryosu

Kaynak: İHA

Hükümlülerden 'Çanakkale Ağıtları' OratoryosuMuğla Çaybükü Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler, 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümünde 'Çanakkale Ağıtları Oratoryosu'nu sahnelediMUĞLA - 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 104'üncü yıl dönümü anısına Muğla Çaybükü Açık Ceza İnfaz Kurumunda kalan hükümlüler tarafından 'Çanakkale Ağıtları Oratoryosu' sahnelendi. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi AKM 15 Temmuz Şehitler salonunda düzenlenen etkinliğe Vali Esengül Civelek, Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, kamu kurum müdürleri, Jandarma personeli, öğrenciler, cezaevinde kalan hükümlüler ve hükümlü yakınları katıldı. Müzik grubu eşliğinde bir hükümlüler Çanakkale ağıtları ve şiirleri okudu. Oratoryoda Mehmet Akif, Faruk Nafiz Çamlıbel, Arif Nihat Asya ve Bahaddin Karakoç'un şiirleri eşliğinde Vazgeç Ölüm, Çanakkale Derler, Yeşil Söğütlü, Çanakkale Türküsü, Ağlamasın Anam, Hey Onbeşli, Kışlalar Doldu Bugün, Uyan Memed ve Bil Oğul isimli ağıt ve türküler seslendirildi.İzleyicilerden büyük alkış alan 'Çanakkale Ağıtları' oratoryosu hakkında bilgi veren Muğla Cumhuriyet Başsavcısı İlyas Yavuz, "Evet Çanakkale ağıtları dedik, onlar geri dönmeyi hiç düşünmediler dedik, zira onlar geri dönseydi, bu ülkede, bu vatan toprağında Türkiye Cumhuriyetimizde bizler olmayacaktık. O nedenle şehitlerimize, gazilerimize bu vesile ile tekrar tekrar teşekkür ediyoruz. Hükümlü arkadaşlarımızın oluşturduğu 'Çanakkale ağıtları' isimli programı biraz sonra izleyeceğiz. Üniversite öğrencilerimiz, lise öğrencilerimiz, cezaevinde bulunan hükümlülerimiz, denetimli serbestlik hükümlülerimiz ve yakınları buradalar. Jandarma ve askerlerimiz burada. Hep beraber inşallah güzel bir program izleyeceğiz. Bir olacağız, beraber olacağız, diri olacağız, inşallah hep beraber Türkiye olacağız" dedi.