Hükümlülerden Ekonomiye Katkı

11 Aralık 2018 Salı 13:48



11 Aralık 2018 Salı 13:48

Adana'da, denetimli serbestlik yükümlüleri tarafından bu yıl içerisinde 224 okulun boyasının ve oyun alanlarının çiziminin yapıldığı, okul boyama çalışmalarından devlete 2 milyon 710 bin lira katkı sağlandığı bildirildi.Adana Cumhuriyet Başsavcılığı Koruma Kurulu üyeleri, Adana Denetimli Serbestlik Müdürlüğü Toplantı Salonu'nda Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül başkanlığında yılın son toplantısını yaptı.Toplantıda Denetimli Serbestlik Müdürlüğü tarafından yapılan sunumda, yükümlülerin topluma kazandırılması, meslek edindirme, istihdam ve sosyal faaliyette bulunmalarını sağlayan kurulun faaliyetleri hakkında bilgi verildi.Orman Bölge Müdürlüğü ile yapılan protokol çerçevesinde bu yıl denetimli serbestlik hükümlüleri tarafından 19 bin fidanın dikildiği, 210 hektar alanda da 135 bin ağacın bakımının yapıldığına yer verilen sunumda, 217 yükümlünün çeşitli alanlarda meslek kursu aldığı, 89 yükümlünün 4 bin okul sırasını yenilediği, 306 yükümlünün de 224 okulun boyasını ve oyun alanlarının çizimini yaptığı ifade edildi.Sunumda, okul boyama çalışmalarından devlete 2 milyon 710 bin lira katkı sağlandığı aktarıldı.Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Faruk Yurdagül, sunumun ardından yaptığı konuşmada, hükümlülerin topluma kazandırılması ve istihdam sağlanması açısından kurul çalışmalarının aktif bir şekilde devam edeceğini söyledi.Denetimli Serbestlik Müdürlüğü bünyesinde 17 bine yakın hükümlü bulunduğunu ifade eden Yurdagül, suça karışmış insanların rehabilitasyonunun çok önemli olduğunu kaydetti.Herkesin bir hükümlü adayı olduğunu aktaran Yurdagül, şöyle devam etti:"Nasıl ki herkes engelli adayıysa, aynı zamanda bir hükümlü adayıdır. Kimin başına ne zaman, ne geleceği belli olmaz. Bir insanın cezaevine girmesi, hemen onu kötü bir insan yapmaz. Devlet onlardan asla vazgeçmez. Biz onlardan vazgeçmiyoruz. Kural ihlali yapmışlar, cezalarını çekecekler ama onlar hala toplumumuzun bir parçası. Hem bizim onlara, hem de onların bize ihtiyacı var. Onların meslek edinmesi, toplumla bütünleşmesi, rehabilite olmaları adına koruma kurulumuzun çalışmalarını çok önemsiyorum."